Gre-Nal 445: Roger Machado exalta trabalho nos bastidores e recuperação dos lesionados no Inter

O técnico Roger Machado repercutiu a vitória por 2 a 0 no Gre-Nal 445, neste sábado (8) em entrevista coletiva após o duelo na Arena. Com uma ampla vantagem para o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no domingo (16), no Beira-Rio, o comandante do Inter fala em confiança no trabalho do dia a dia e no processo de recuperação dos atletas que voltaram do departamento médico e corresponderam dentro de campo.

"Maior processo está no dia a dia, da prática e dos processos informais, de relaxamento. O campo é a ponta do iceberg", disse o treinador, que completou sobre o desempenho dos jovens, como Luis Otávio: "Puxo um de cada posição e digo: 'É teu pupilo, trabalha com ele'. Construímos a individualidade de cada um a partir da experiência com os veteranos. Acredito que esse grupo está pronto para ser campeão. Na semana devemos recuperar os atletas e não adianta puxar muito para equiparar o ritmo de jogo em relação ao adversário que joga".

Ele ainda destaca que Alan Patrick, autor do segundo gol, foi quem menos perdeu condicionamento físico e tinha mais condições de estar em campo. Borré, por outro lado, é exaltado pelo poder de recuperação acima da média e que, dentro das quatro linhas, foi quem apresentou mais vigor. Já Wesley se recuperou no tempo mínimo e não tinha condições de 90 minutos.

Outro fator que chamou a atenção foi a precisão das finalizações de um time que, um mês atrás, perdeu diversas chances de gol no primeiro clássico. "Trabalhamos finalização quase todo dia. Trabalhamos vários fatores com rotina. Pra que eles possam se familiarizar com as jogadas no campo de jogo. Falei para eles que se permitam serem guiados por essa comissão para que, quando as situações de treino ocorram no jogo, eles prestigiem ainda mais", exaltou Roger.