Grêmio foca na Copa do Brasil precisando lidar com viagem desgastante

A lente de projeção gremista precisará ser trocada. Após a derrota para o Inter por 2 a 0, na Arena, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio encerrou as atividades e viaja ao interior de Minas Gerais no início da tarde desta terça-feira (11) para o confronto contra o Athletic Club, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor contará com o retorno do técnico Gustavo Quinteros, suspenso na partida do último sábado, na casamata, e precisará administrar o desgaste físico dos jogadores.

Para o jogo de quarta-feira (12), o comandante gremista retorna precisando ser estratégico, visto que a viagem para São João del Rei consiste em quatro horas de duração aérea e outras seis em deslocamento terrestre, na qual o esgotamento físico e mental é potencializado. A partida ocorre às 19h30min, no estádio Joaquim Portugal, em formato único e com o empate promovendo a disputa de pênaltis.

As alterações acontecerão tanto na área técnica, quanto dentro de campo. Entre as quatro linhas, a espinha dorsal da equipe que jogou o clássico no fim de semana deve ser mantida, mas com algumas alterações, como a do zagueiro Jemerson, que volta de suspensão e retoma seu lugar na vaga de Gustavo Martins. Pavón, que não vem agradando a torcida, deve perder o posto de titular para Amuzu ou Edenílson. A exaustão apresentada pelos jogadores também será um fator que modificará a escalação tricolor.

As questões extra-campo somam-se aos holofotes no CT Luiz Carvalho. O Grêmio encaminhou, na manhã de segunda-feira, um pedido ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) solicitando o adiamento do julgamento do técnico Gustavo Quinteros e de três dirigentes do clube, que ocorreria às 17h de terça-feira. A justificativa para a alteração se dá pela ausência de todos os indiciados em Porto Alegre, não sendo possível o exercício da autodefesa no julgamento.

Quinteros foi denunciado por agressão física ocorrida no confronto contra o Juventude na semifinal do Gauchão. O técnico pode pegar até 15 jogos de suspensão. O vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto também foram denunciados por conta de declarações sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho.

Mesmo com as “dores de cabeça” que reservam a semana do Tricolor, existe espaço para cautelosas comemorações. O atacante Aravena foi convocado para representar a seleção chilena nos confrontos contra Paraguai e Equador na próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador se encontra nos estágios finais de recuperação física após lesão na coxa.