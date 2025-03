Gre-Nal 446: ingressos estão esgotados para o clássico do próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho

O Inter divulgou na manhã desta quarta-feira (12) que todos os ingressos que foram disponibilizados para sua torcida para o Gre-Nal 446 estão esgotados. Ou seja, o Beira-Rio vai estar lotado para a grande final do Campeonato Gaúcho. A bola rola no próximo domingo (16), às 16h, e a esmagadora presença colorada se dá pela grande expectativa criada após a vitória no primeiro jogo, na casa do rival, por 2 a 0, somada a grande atuação da equipe.