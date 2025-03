Inter se reapresenta com brigas pela titularidade para o Gre-Nal 446

O Inter iniciou nesta terça-feira (11) a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. De volta aos treinos no CT Parque Gigante, o time do técnico Roger Machado tem como principal missão conter os ânimos perante à proximidade do título. À frente por 2 a 0 no placar agregado, o Colorado é amplo favorito para o Gre-Nal 446, no Beira-Rio, e está a um passo da voltar a conquistar a competição, que não vem desde 2016.

Mesmo com retornos do departamento médico postos como pulgas atrás da orelha do treinador, a tendência é que o time seja o mesmo que venceu o Grêmio na Arena. Na ocasião, estiveram em campo Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Valencia.

Agora, cinco sessões de treino definem se Rochet, Wesley e Borré, titulares absolutos em condições normais, conseguem desbancar Anthoni, Carbonero e Valencia, respectivamente. No caso do goleiro uruguaio, a chance de tomar a posição é mínima. Ele ainda não estreou em 2025, por conta de uma tendinose no joelho esquerdo, e o jovem arqueiro das categorias de base se firmou com atuações seguras.

Na frente, abre-se uma brecha um pouco maior para Borré. O colombiano entrou bem no segundo tempo do clássico e pode ganhar a posição no dia a dia, conforme o decorrer das atividades. A mesma situação para Wesley, ainda que Carbonero tenha aberto o placar na Arena.

Em meio às disputas por vaga, o volante Thiago Maia corre atrás do melhor condicionamento físico para ser relacionado. Sem grandes chances de sacar Bruno Henrique do time, o jogador de 27 anos ficou um grande período parado na negociação frustrada com o Santos e, agora, busca o ritmo de jogo ideal. Nesta quarta, inclusive, o presidente já descartou o negócio em uma nova oportunidade: "A questão está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Inter. Depois, resolvemos, e houve as novas exigências no caso do Flamengo".

Outros nomes importantes também trabalham com bola no CT. Estes, no entanto, estão sendo preparados para a estreia no Campeonato Brasileiro, no final do mês. Contratados após o prazo de inscrição no Estadual, Juninho, Diego Rosa e Romero estarão também estarão à disposição na Copa do Brasil e Libertadores.