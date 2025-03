Gre-Nal na final do Gauchão: veja quantas vezes um time foi campeão revertendo o placar

Em meio a 16ª final de Campeonato Gaúcho decidida em Gre-Nal, o Grêmio corre atrás do prejuízo da derrota por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena. No retrospecto do clássico, a equipe que perdeu o primeiro confronto se sagrou campeã em apenas uma oportunidade. Em 2011, depois de sair derrotado por 3 a 2 no Beira-Rio, o Inter devolveu o placar no Estádio Olímpico e conquistou o Estadual nos pênaltis, por 5 a 4. Para que o Tricolor repita o feito, será necessário vencer o clássico por dois gols de diferença e levar a melhor nos pênaltis, ou aplicar uma goleada no tempo normal.

O baixo número de Grenais na grande final surpreende. No entanto, o Gauchão não utiliza o mesmo modelo desde sua criação e, por este motivo, passou a ser decidido em finais a partir da década de 1960. Desde então, ao menos um representante da dupla esteve na disputa pela taça. Porém, na maioria das vezes, o outro fica pelo caminho.

Outra virada que ocorreu no histórico da competição foi em moldes diferentes. No último Estadual do século XX, em 1999, o campeão foi definido em três partidas. Na primeira, o Inter venceu por 1 a 0, como mandante. Na sequência, o Grêmio triunfou por 2 a 0 e 1 a 0, se consagrando o campeão.

No restante das decisões, entre finais em jogo único, empates e vitórias de ponta a ponta por um dos times, o Tricolor leva uma vantagem mínima, com oito títulos sobre o maior rival. O último deles em 2021. Naquela ocasião, ocorreu o desempate na marca, já que os clubes estavam com sete canecos cada. Agora, o Colorado está com uma mão na taça e pronto para empatar a disputa novamente. O jogo de volta da final está marcado para domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.