Gre-Nal 445: Inter bate o Grêmio na Arena e sai na frente na final do Gauchão

Na largada da final do Campeonato Gaúcho, quem levou a melhor foram os visitantes. Neste sábado (8), pelo Gre-Nal 445, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 0, na Arena, com gols de Carbonero e Alan Patrick. O jogo da volta está marcado para domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. À frente no placar agregado, o Colorado estendeu sequência invicta sobre o rival para seis jogos e, agora, pode até perder por um gol em seus domínios que sairá campeão estadual.

O duelo começou com a imposição esperada dos gremistas. De olho na vantagem construída em seu mando, o time do técnico Gustavo Quinteros, ausente na casamata por conta da suspensão na semifinal e substituído pelo auxiliar Leandro Desábato, procurou a posse, mas não propôs as ações.

Tanto que a primeira grande chance foi alvirrubra, aos 19 minutos. Em cobrança de falta do meio da rua, Valencia assustou Volpi com um chute rasante, mas o goleiro estava atento e foi ao canto direito para espalmar.

Na sequência, aos 24, a segunda chegada foi fatal. Os comandados de Roger Machado abriram o placar em uma jogada de Vitinho na linha de fundo pela direita. O atacante cortou o lateral Lucas Esteves e cruzou na marca do pênalti, mas a bola passou por todo mundo e sobrou para Carbonero que, calmo, bateu rasteiro no contrapé.

E aí abriu-se a porteira. Em uma jogada quase idêntica ao primeiro gol, os visitantes fizeram o segundo no apoio de Bernabei pela esquerda e o cruzamento rasteiro na segunda trave, onde chegou Alan Patrick para concluir e ampliar. A resposta de um recém-acordado Grêmio foi aos 32. Pavón avançou pela esquerda e também cruzou rasteiro, mas Braithwaite não dominou na pequena área e Anthoni conseguiu encaixar na sobra.

E logo depois as rédeas voltaram ao comando colorado. Braian Aguirre quase repetiu o gol de Vitinho no jogo de ida da semifinal contra o Caxias, no primeiro jogo. O lateral argentino recebeu na área, fingiu o chute, deixou o defensor no chão e bateu de esquerda. No entanto, Volpi estava bem posicionado e defendeu.

Na reta final do primeiro tempo, a partida foi paralisada. Borré, que estava aquecendo atrás da placa de publicidade, foi atingido por um objeto arremessado pela torcida adversária. Minutos após a retomada Alan Patrick cobrou falta pela esquerda e quase marcou um golaço, mas a bola passou rente ao ângulo contrário, para fora.

Na volta do intervalo, uma blitz gremista. Logo aos cinco, Villasanti invadiu a área como elemento surpresa e, antes de conseguir o chute, foi travado. Aos 12, foi a vez de Cristian Olivera, que puxou para a esquerda e arriscou de longe, com desvio, para fora. Ainda que com perigo. Dois minutos depois, Braithwaite perdeu a melhor chance de sua equipe. Ele recebeu livre na área e bateu colocado, mas Victor Gabriel salvou o que seria o desconto dos mandantes ao travar a finalização.

Já aos 23, Edenilson também assustou. O volante apareceu livre na meia-lua e chapou rasteiro, de primeira, em mais uma bola rente à trave. Já aos 42, Fernando salvou quase em cima da linha do gol na cabeçada de Gustavo Martins. Um minuto depois, Arezo marcou em uma escapada cara a cara com Anthoni, mas o atacante estava impedido. Pouco antes do apito final, Wesley quase fez o terceiro. Ele passou por dois no contra-ataque e bateu cruzado, mas perdeu por pouco. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos.

Agora, o Grêmio volta o foco para a Copa do Brasil, no confronto com o Athletic, de Minas Gerais, na quarta-feira, fora de casa. Já o Inter tem a semana livre para treinos no CT Parque Gigante, de olho na partida de volta da decisão.

Grêmio (0) Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves(Luan Candido); Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo) e Monsalve (Edenilson); Cristian Olivera, Braithwaite e Pavón (Amuzu). Técnico: Leandro Desábato (auxiliar)

Inter (2) Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick (Borré); Vitinho (Luis Otávio), Valencia (Gustavo Prado) e Carbonero (Wesley). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).