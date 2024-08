Definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

Em sorteio realizado nesta terça-feira (20) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida acontecem na semana de 26 de setembro, e as de volta, na de 9 de outubro. Atual campeão do torneio, o São Paulo mede forças contra o Atlético-MG, que venceu a competição em 2014 e 2021. A partida de ida será no Morumbis, e a de volta, na Arena MRV.

Tricampeão (1995, 2002 e 2009), o Corinthians enfrenta o Juventude, único representante gaúcho e campeão em 1999, com a primeira partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vencedor do torneio em 2011, o Vasco vai em busca do bicampeonato contra o Athletico-PR, que ficou com a taça em 2019. O jogo de ida acontece em São Januário. Já o Flamengo, que venceu a Copa do Brasil em quatro oportunidades -1990, 2006, 2013 e 2022-, encara o Bahia (único time nas quartas que ainda não levantou a taça), com o primeiro jogo na Arena Fonte Nova.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Vasco x Athletico-PR

São Paulo x Atlético-MG

Bahia x Flamengo

Juventude x Corinthians

Os times da coluna da esquerda fazem a partida de ida como mandantes. O vencedor de Vasco x Athletico enfrenta quem passar entre Atlético-MG x São Paulo. Do lado oposto, a semifinal será entre quem avançar de Flamengo x Bahia e Corinthians x Juventude.