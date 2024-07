Luís Otávio Teixeira Verssimo é o novo presidente do STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tem novo presidente. Luís Otávio Veríssimo Teixeira foi eleito nesta quinta-feira (11) para comandar a corte do futebol brasileiro. O mandato é de quatro anos. Em uma decisão por aclamação, Teixeira vai substituir José Perdiz, que esteve à frente do tribunal desde maio de 2023.

LEIA TAMBÉM: Textor chama CBF para mediação em meio a guerra com acusação de manipulação

Luís Otávio é um dos oito novos auditores do Pleno do tribunal, em uma renovação que também significa mudanças no eixo de poder na corte desportiva. O novo presidente do STJD fez carreira em Brasília, trabalhou na Câmara por cerca de dez anos e chegou a ser secretário-geral da mesa -cargo com indicação do deputado federal e então presidente Arthur Lira.

A indicação dele ao STJD foi feita, no papel, pela Fenapaf, entidade que representa os atletas. A vice-presidência ficará com Maxwell Borges de Moura Vieira, também indicado pela Fenapaf. O próximo passo dos auditores do Pleno empossados é discutir a composição das comissões disciplinares, que são a primeira instância do tribunal.

A vaga de procurador-geral, que estava com Ronaldo Piacente, ainda não foi definida. A CBF ainda não mandou a lista tríplice da qual sairá o novo dono do cargo. "É com bastante responsabilidade, dedicação e compromisso que assumo. Faço um cumprimento ao presidente Borçato, tive a honra de ser indicado por ele. Toda a conversa foi pautada por desenvolvimento de futebol, combate a racismo e discriminação, pautas importantes", declarou Luís Otávio Veríssimo Teixeira, novo presidente do STJD.

LEIA TAMBÉM: CBF faz parceria com a PF para agilizar investigação de manipulação de resultados

Luís Otávio Veríssimo Teixeira é doutorando e mestre em Direito Constitucional pelo IDP - Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. A instituição tem Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como fundador. O IDP tem contrato com a CBF para gestão e operação dos cursos da CBF Academy.

Gilmar é relator de um processo que tramita no próprio STF e que pode tirar Ednaldo Rodrigues do comando da CBF. O caso está na pauta de 14 de agosto. O comando do STJD é estratégico. Na briga jurídica mais recente, que tirou Ednaldo temporariamente do poder, a Justiça do Rio atribuiu ao presidente do tribunal desportivo a missão de assumir temporariamente a CBF.