Corinthians encaminha contratação do atacante holandês Memphis Depay

O Corinthians encaminhou, nesta sexta-feira (6), a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, que estava sem clube e por isso pode assinar contrato com o clube mesmo após o fechamento da janela de transferências, na segunda-feira passada. A informação foi dada inicialmente pelo apresentador Neto, da TV Band, e confirmada pelo Estadão.

Oficialmente, o clube alvinegro afirma que o acordo ainda não foi concluído, mas se diz otimista com o desfecho da negociação. O jogador aceitou a segunda proposta feita pela diretoria corintiana, após recusar a primeira, e deve desembarcar em São Paulo neste final de semana para assinar contrato válido até o final de 2026.



Depois da assinatura, o Corinthians tem até o dia 9 de setembro para regularizar a situação do atleta e inscrevê-lo junto à CBF. O holandês deve receber até o final de seu contrato o total R$ 70 milhões, valor relativo a salários, bonificações e luvas. Serão quase R$ 3 milhões por mês para o atacante.



Grande parte do salário de Depay será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho. No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. O restante dos recursos virá do próprio clube, que planeja arrecadar alto a partir de ações de marketing e vendas de camisa do holandês, que será o atleta mais bem pago do futebol sul-americano.

A empresa de apostas é um dos alvos da Operação Integration, deflagrada na quarta-feira, que também prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, que diz ser vítima de injustiça. O proprietário da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso na quinta-feira, junto da mulher, Maria Eduarda Quinto Filizola. A defesa do casal afirma ter demonstrado a "regularidade e a legalidade das atividades profissionais" e diz que foi pedida a revogação das prisões.