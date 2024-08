Conselheiros oficializam pedido de impeachment do presidente do Corinthians

Um grupo 90 conselheiros independentes do Corinthians assinou e protocolou um requerimento, nesta segunda-feira (26), a fim de iniciar o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. O coletivo, chamado Movimento Reconstrução SCCP, reúne figuras de diversas chapas do Conselho Deliberativo e começou a ser elaborado há alguns meses, desde que se tornou público o escândalo envolvendo "laranja" na intermediação com a Vai de Bet, ex-patrocinadora do clube.

As lideranças do movimento apartidário entregaram o documento com o pedido de destituição de Augusto para o presidente do CD, Romeu Tuma Jr. O requerimento destaca a linha do tempo do desgaste político na atual diretoria, além das denúncias sobre a presença de "laranja" na intermediação do patrocínio multimilionário entre o Timão e uma casa de apostas.

"O 'Movimento Reconstrução' nada mais é do que uma ação apartidária, que reúne conselheiros independentes de diversos grupos que, sim, têm opiniões diferentes sobre vários temas, mas sabem que nesse momento é preciso deixar essas diferenças de lado e focar no bem maior, que é o Corinthians", disse Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians.

"O Corinthians está no limite. Não suporta mais todo esse desmando, toda essa confusão e falta de gestão. É preciso organizá-lo o quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para que nosso time dê a resposta no campo e saia dessa situação no Campeonato Brasileiro que aflige a todos nós", afirma Gobbi.