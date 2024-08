Após sucesso com Paulista, YouTube faz proposta para transmitir Brasileiro em 2025

O YouTube formalizou na última terça-feira (13) uma proposta pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para a Liga Forte União. A intenção é exibir um jogo por rodada e repetir o sucesso alcançado com o Campeonato Paulista. A Liga Forte União trabalha em uma divisão de direitos. A Record, que formalizou proposta no início do mês, não se opõe. Pelo contrário: entende que ter a plataforma de vídeos do Google é positivo, repetindo dobradinha que já ocorre no torneio estadual.

O SBT não tinha interesse em divisão, e queria jogos de forma exclusiva. Caso Record e YouTube acertem contrato, ambos vão transmitir os mesmos 38 jogos por ano. A proposta da plataforma de vídeos é a de um acordo de três anos (2025/2026/2027)

O YouTube oferece R$ 230 milhões anuais, somando variáveis em relação a metas que possam ser batidas. Até este ano, a empresa pagava R$ 50 milhões anuais para a FPF (Federação Paulista de Futebol) pelo Paulistão.

Para a plataforma, ter a Série A do Brasileirão seria uma forma de ampliar seu leque de futebol ao vivo, que costuma dar para a empresa seus picos de audiência e conectividade no Brasil, segundo dados do Kantar Ibope.

Caso adquira os direitos, o plano do YouTube é colocar os jogos para serem transmitidos com imagens de graça na Cazé TV, com quem já tem uma parceria desde este ano para o Campeonato Paulista. A ideia da Liga Forte União é que os jogos de plataformas abertas do torneio abram a rodada, com exibição às quartas-feiras, às 19h30; ou sábados, às 16h. Mas horários devem ser discutidos posteriormente. A expectativa da LFU é anunciar seus parceiros de transmissão ainda esse mês.

A Liga Forte União reúne, além do Inter, times como Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.