Grêmio busca virada contra Fluminense e sai em vantagem nas oitavas

Pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o Grêmio venceu o Fluminense pelo placar de 2 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Lima abriu o placar para os cariocas e Reinaldo marcou duas vezes para os gaúchos. Em uma partida típica de copa, os gremistas buscaram a virada e sustentaram a pressão com um jogador a menos na reta final.

Antes de definir a vaga para as quartas, a equipe de Renato Portaluppi volta a campo pelo Brasileirão no sábado, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Bahia, pela 23ª rodada do Brasileirão.

No último jogo do Grêmio como mandante na casa do Coritiba, o frio de 8ºC na capital paranaense combinou com o clima em campo nos instantes iniciais. Aos poucos os espaços se abriram nas duas defesas, aumentando a temperatura da partida. Arias e Cristaldo tiveram uma boa chance para cada lado e desperdiçaram.



Em um confronto de detalhes, a bola parada é sempre um perigo. Aos 23 minutos, em jogada ensaiada do Flu, Villasanti deixou Arias infiltrar livre na área. Marchesín já estava batido, mas Rodrigo Ely interceptou a finalização do colombiano em cima da linha.



A resposta à estocada dos visitantes veio no minuto seguinte, em chute perigoso de Pavon de fora da área, seguido por Soteldo perdendo um ataque promissor por driblar demais. Na marca de meia hora de duelo a partida finalmente ganhou mais ritmo.



Boas tramas surgiram do lado direito do ataque gremista, pecando na decisão final. Dodi, João Pedro e Pavon foram bastante acionados, enquanto Braithwaite foi pouco alimentado no comando de ataque, auxiliando na manutenção do zero no placar na primeira etapa.



A volta do intervalo foi marcada por uma postura diferente por parte da equipe de Renato Portaluppi. O Tricolor gaúcho tentou agredir mais a defesa adversária. A pressão não durou muito e o Flu voltou a ter mais posse de bola. Quando o confronto parecia ter acalmado, aos 14 minutos do segundo tempo, Ganso tirou um passe mágico da cartola e achou Lima dentro da grande área. O camisa 45, que tinha acabado de entrar em campo, abriu o placar para os visitantes.



Portaluppi foi obrigado a mexer no time, lançando Monsalve e Gustavo Nunes. As mudanças fizeram do Grêmio uma equipe mais incisiva. Villasanti e Braithwaite fizeram Fábio trabalhar logo de cara. Lima também assustou Marchesín.



Rondando a área adversária e procurando espaços, os gremistas encurralaram os cariocas e conseguiram um pênalti. Soteldo cruzou e Esquerdinha bateu com a mão na bola. Dario Herrera não exitou e marcou a penalidade. Reinaldo bateu com excelência e converteu, igualando o marcador e colocando fogo no jogo.



Sem perder muito tempo, o próprio Reinaldo virou a partida no Couto Pereira. O lateral esquerdo cobrou uma falta lateral fechada, que passou por todos, inclusive por Fábio, que viu a bola morrer no fundo do gol. Quando o clima parecia ser favorável, Rodrigo Ely foi expulso diretamente após se desentender com Ganso.



Com um jogador a mais, o Fluminense foi com tudo ao ataque em busca de pelo menos um empate, mas parou na forte marcação do Grêmio, que garantiu uma boa vantagem para o jogo da próxima terça-feira no Rio.



Grêmio (2) - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Monsalve); Soteldo (Du Queiróz), Pavon (Gustavo Nunes) e Braithwaite (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi.



Fluminense (1) - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos; Esquerdinha (Guga); André, Alexsander (Bernal) e Ganso; Jhon Arias, Martinelli (Keno, depois Lima) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.



Arbitragem - Dario Herrera (ARG).