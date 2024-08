Corinthians assina com o atacante espanhol Héctor Hernández

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do espanhol Héctor Hernández, que estava no português Chaves. Aos 28 anos, Hernández já estava treinando com o elenco do Corinthians e assinou contrato até o final de 2026 com o clube paulista. O atacante teve sua carreira construída em seu próprio país, onde foi revelado pelo Las Palmas. O bom desempenho no time chamou a atenção do Atlético de Madrid, que o contratou por 250 mil euros.

No Atlético, o atacante não se firmou e rodou por várias equipes da Espanha durante os sete anos que esteve sob contrato com o clube. Passou por clubes como o Elche, Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e CD Leonesa. Na sequência, se transferiu para o Chaves, de Portugal, onde atuou pelas duas últimas temporadas, até acertar com o alvinegro.

Pelo time português, marcou 21 gols e deu duas assistências em 58 jogos nas duas temporadas. No último ano, Hernández marcou 14 vezes em 34 partidas, sendo um dos destaques do clube mesmo com a campanha de rebaixamento na liga portuguesa.



"Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento", afirmou Hernández. "Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida", disse na apresentação.