Flamengo oficializa a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro

O Flamengo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, de 33 anos. Ele estava livre no mercado desde a saída da Juventus, da Itália. O clube oficializou a chegada nesta segunda-feira (26). O anúncio foi feito através das redes sociais. O Rubro-Negro acertou com o jogador em viagem a Portugal. Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram à Europa para adiantar os últimos reforços.

A contratação foi selada ao longo do fim de semana. Nesta segunda o lateral assinou o vínculo com o Fla. Ele não entra em campo desde maio e vinha treinando na estrutura do Portimonense, de Portugal, para manter a forma. Alex Sandro firma vínculo até dezembro de 2026. O clube correu para acertar a contratação depois da lesão de Matias Viña, que fica fora até o ano que vem.

O jogador já trabalhou com o técnico Tite. Ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2022. O treinador teve papel importante na negociação. Alex Sandro esteve na mira do São Paulo recentemente. A diretoria do Tricolor paulista disse que o jogador indicou prioridade ao clube em caso de retorno ao futebol brasileiro, mas as tratativas não tiveram avanço.

O lateral atuava no futebol europeu desde 2011. Ele é cria do Athletico-PR, e defendeu também clubes como Santos, Porto (POR) e Juventus (ITA). Alex Sandro é o segundo reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O primeiro contratado foi Michael, que já estreou. Os próximos focos são o meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton, e o ponta-direita Gonzalo Plata, do Al-Sadd.