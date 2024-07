Presidente do Flamengo diz que chegou ao teto em proposta por Gabigol

O Flamengo bateu o pé na situação envolvendo a renovação de Gabriel Barbosa. Em entrevista ao Charla Podcast, o presidente Rodolfo Landim afirmou que o clube não vai mudar a proposta feita, mas que os termos seguem na mesa caso o atacante queira ficar. O Rubro-Negro ofereceu um ano de contrato e mais aumento de quase 50% de salário. Ele se sentiu desvalorizado e recusou.

No sábado, o atacante falou que o clube não agiu de uma maneira boa. Ele, indiretamente, relembrou uma renovação que diz ter acordado com o departamento de futebol no fim de 2023 com cinco anos de contrato. Landim disse esperar que Gabriel "volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando".

"Fizemos um ano e um salário muito maior do que o que ele recebe hoje. Não posso dizer o número, mas é bem mais do que o que ele recebe. Em cima daquilo que seria o valor acordado se fosse firmar um contrato de cinco anos com ele. Não é só reconhecimento. É dizer que espero que você aceite e que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel. Espero que não passe pela cabeça dele que eventualmente a gente não gosta dele, eu tenho uma gratidão eterna por tudo que ele e os outros jogadores nos entregaram. O dinheiro que temos não é para um reconhecimento, eu tenho que olhar para frente", declarou Landim.

"Depois de tanto tempo conversando, chegamos em uma proposta para ele que é o nosso teto. Foi um ponto importante, esse contrato de um ano que queremos dar a ele. Ele já deu umas 10 declarações de que estava tudo certo. Para mim as coisas estão certas quando coloca no papel e assina. Eu não tenho nem conhecimento de que este pedido de contrato para chegar a mim tenha sido rodado. Tem negociações sim, a percepção de que iria evoluir, mas a decisão no final é do presidente. Um contrato de cinco anos para passar para a outra gestão, com os valores que estão ali, os valores... é difícil de aceitar."

Landim terminou dizendo que a proposta continua à disposição. "Está na mesa a proposta. Não tiramos a proposta. Ele controla a operação. Faltam cinco meses para acabar, ele pode assinar pré-contrato. É o que podemos dar. Ele pode até aceitar esse um ano, tem um desempenho excelente e pede ainda mais para renovar. Eu entendo o lado dele, tem muito menos risco se tiver um contrato de quatro, cinco anos. Mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Temos esse problema, mas acho que a comunhão dele com a torcida faça ele ficar no Flamengo."