Grêmio terá a primeira semana cheia de treinamento desde as enchentes

Pela primeira vez desde o retorno às atividades após as enchentes que atingiram o Estado no mês de maio, o Grêmio terá uma semana livre para treinar no CT Luiz Carvalho. Ao todo, foram 26 jogos em dois meses. Sem as copas para disputar e com um calendário esvaziado, o elenco que recebeu folga na segunda (26) se reapresenta nesta terça com desfalques importantes. O clube foca na recuperação dos seus atletas antes de iniciar a preparação para o próximo confronto pela 25ª rodada do Brasileirão, diante do Atlético-MG, às 11h, no domingo, na Arena. O jogo marca o reencontro da torcida gremista com a sua casa, que terá uma operação reduzida e capacidade para apenas 12,7 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM: Com homenagens a Cacalo, Grêmio vence o Criciúma e respira no Brasileirão



A maior preocupação do departamento médico é com o atacante Diego Costa. O jogador sofre com problemas no púbis e não há uma certeza sobre o retorno do camisa 19 aos gramados nesta semana. Não foi constatada uma lesão, mas o atleta sente dores e não está completamente apto para jogar. A avaliação da sua condição será realizada pelo clube ao longo das atividades. O centroavante tem encontrado problemas para se manter saudável após sofrer uma contratura muscular grau 3 na coxa esquerda no dia 8 de junho, pela fase de grupos da Libertadores.



Outra baixa provável entre os titulares é a do atacante Pavon. O argentino foi desfalque de última hora para o confronto contra o Criciúma, no último domingo, por conta de um desconforto muscular. O caso do atleta não é grave, mas o clube não confirma a sua condição no momento. A última avaliação realizada na sexta-feira apontou uma lesão muscular de grau 1, com prazo de recuperação entre sete e dez dias.



Du Queiroz é outro que segue afastado por conta da sua condição física. Titular contra o Bahia, três partidas atrás, o volante reclamou de dores no pé esquerdo e exames apontaram uma fratura em um dos dedos. A projeção é de retorno nos primeiros dias de setembro, ficando de fora da preparação para a partida contra o Atlético-MG. A maior preocupação do departamento médico é com o atacante Diego Costa.e não há uma certeza sobre o retorno do camisa 19 aos gramados nesta semana. Não foi constatada uma lesão, mas o atleta sente dores e não está completamente apto para jogar. A avaliação da sua condição será realizada pelo clube ao longo das atividades. O centroavante tem encontrado problemas para se manter saudável após sofrer uma contratura muscular grau 3 na coxa esquerda no dia 8 de junho, pela fase de grupos da Libertadores.O argentino foi desfalque de última hora para o confronto contra o Criciúma, no último domingo, por conta de um desconforto muscular. O caso do atleta não é grave, mas o clube não confirma a sua condição no momento. A última avaliação realizada na sexta-feira apontou uma lesão muscular de grau 1, com prazo de recuperação entre sete e dez dias.Du Queiroz é outro que segue afastado por conta da sua condição física. Titular contra o Bahia, três partidas atrás, o volante reclamou de dores no pé esquerdo eA projeção é de retorno nos primeiros dias de setembro, ficando de fora da preparação para a partida contra o Atlético-MG.