Com homenagens a Cacalo, Grêmio vence o Criciúma e respira no Brasileirão

Em uma tarde de homenagens a Cacalo, o Grêmio venceu o Criciúma por 1 a 0. neste domingo (25), no estádio Heriberto Hülse, pela 24ª rodada do Brasileirão. O gol solitário do duelo foi marcado pelo colombiano Monsalve. O confronto entre os adversários diretos na briga contra o rebaixamento teve um desfecho melhor para os gaúchos, que ultrapassam os catarinenses e respiram na competição. Esta é a terceira vitória seguida da equipe de Renato Portaluppi como visitante.

Villasanti e o técnico Renato Portaluppi levaram a campo o legado de Cacalo, patrono gremista que faleceu neste final de semana. A braçadeira de capitão do paragauio e o moletom utilizado pelo treinador carregavam a frase “como é bom ser gremista”, eternizada pelo ex-dirigente.

Já com a bola rolando, o Tigre se lançou ao ataque logo no primeiro minuto. Marcelo Hermes, lateral que surgiu na base do Tricolor, obrigou Marchesín a fazer boa intervenção. A forte pressão catarinense prosseguiu com uma sequência de escanteios e finalizações perigosas de fora da área.



Sustentando o bombardeio adversário, os gremistas quase abriram o placar na primeiro estocada na partida. Soteldo recebeu um passe açucarado de Cristaldo, invadiu a área e carimbou o pé da trave do goleiro Gustavo. O ritmo intenso dos primeiros 10 minutos de confronto deu lugar a uma posse segura por parte do Tricolor, que tomou conta da partida, mas não se impôs ofensivamente. Criando pouco, o Grêmio teve apenas mais duas grandes oportunidades na primeira etapa.



João Pedro arrancou sozinho pela ala direita e encontrou Braithwaite na pequena área, mas o camisa 22 não conseguiu um bom contato com a bola e desperdiçou uma grande chance. No lance seguinte, Villasanti arriscou de longe e Gustavo fez excelente defesa. A resposta dos catarinenses veio com Bolasie, em um chute venenoso que tirou tinta da trave. Apesar da atuação positiva após segurar a pressão inicial do Criciúma, a baixa efetividade gremista fez com que o placar saísse em branco no primeiro tempo.



A volta para o segundo tempo foi marcada por uma blitz gremista, ainda pecando nas decisões finais. Enquanto o Grêmio não aproveitava as chances que apareciam ao longo do duelo, o Criciúma cresceu no jogo. Bolasie destilou estilo e finalizou de primeira em chute que Marchesín salvou.



Quando o confronto estava se encaminhando para um empate frustrante, mais uma vez a estrela do colombiano Monsalve brilhou. Aos 41 minutos da etapa final, Aravena cruzou na medida para o camisa 11, que dominou com categoria e tirou do goleiro, quebrando o cadeado da defesa catarinense e abrindo o placar.

Mesmo com uma pressão final por parte dos mandantes, o Tricolor conquistou os três pontos. O próximo compromisso será no domingo, quando o Grêmio volta a campo contra o Atlético-MG, às 11h pela 25ª rodada do Brasileirão, partida que marca o retorno à Arena após quatro meses sem sua casa.

Grêmio (1) - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Gustavo Martins), Villasanti, Monsalve (Ronald) e Cristaldo (Aravena); Soteldo (Edenílson) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi



Criciúma (0) - Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco (Ronald); Newton (Patrick de Paula), Higor Meritão (Felipe Mateus), Marquinhos Gabriel (Matheusinho) e Marcelo Hermes Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.



Arbitragem - Paulo Torezin (PR).