Após bater metas em vendas, Grêmio pode ter mais saídas nesta janela

Em um ano marcado pelo prejuízo aos cofres por conta das enchentes no mês de maio no Estado, o Grêmio registrou uma marca importante. Com a venda de Gustavo Nunes para o Brentford, da Inglaterra, o Tricolor ultrapassou os R$ 100 milhões em negociações em 2024, chegando em R$ 107 milhões. O garoto de 18 anos é responsável pela maior fatia desse montante, deixando Porto Alegre em uma transferência finalizada em R$ 74 milhões. A meta da direção gremista era de R$ 90 milhões e mesmo após bater o objetivo, o clube ainda convive com o assédio de equipes do exterior por jovens da base e peças importantes do time titular. As últimas sondagens sobre Gabriel Mec e Franco Cristaldo.

Gabriel Mec nem estreou pelo elenco profissional gremista e as cifras envolvendo a sua negociação já são estratosféricas. O garoto de 16 anos é alvo do Chelsea, da Inglaterra, desde a abertura da janela e recebeu a visita até mesmo do pai de Neymar, que foi até o CT de Eldorado do Sul acompanhar uma partida da joia gremista em nome dos ingleses., mas o Tricolor deseja uma proposta grande por parte dos londrinos.Os gaúchos desejam receber 14 milhões de euros logo após a assinatura de contrato e mais 4 milhões de euros no momento da chegada de Mec em Londres, que só pode deixar o Brasil com 18 anos. Além dos valores fixos, ainda está em negociação outros 3 milhões de euros diluídos em objetivos conquistados por Gabriel na Premier League. Ao todo,, o dobro alcançado pelos gremistas com as vendas de Gustavo Nunes, Cuiabano, Bruno Uvini e Ferreira e com os empréstimos de Felipe Carballo e Galdino.Não é apenas sobre atletas da base que a direção recebe propostas. O meia Franco Cristaldo também está no radar de do exterior. A movimentação mais recente envolvendo o camisa 10 foi do Huracán, da Argentina, que vendeu o atleta ao Tricolor por por 4,5 milhões de dólares. O ex-clube do argentino tentou repatriar o artilheiro gremista no ano, com 10 gols, através de uma proposta de empréstimo, prontamente rechaçada pelos gaúchos, que aceitam negociar o atleta apenas em definitivo., também recusada pelo por conta do baixo valor.