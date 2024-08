Arena do Grêmio reabre para o confronto contra o Atlético-MG com operação limitada

A Arena do Grêmio retoma suas atividades no dia 01 de setembro, no jogo entre Grêmio e Atlético-MG, marcando o retorno dos jogos após as enchentes que afetaram drasticamente suas instalações. O estádio operará em capacidade reduzida, a quantidade de torcedores que estarão presentes será definida nos próximos dias. A operação será realizada com limitações significativas devido ao uso exclusivo de geradores e falta de conectividade e acesso à internet.

De acordo com o diretor de operações da Arena do Grêmio, Paulo Rossi, o foco será garantir a segurança dos torcedores e proporcionar uma operação eficiente neste retorno. “Sabemos das limitações atuais, mas cada evento é um passo importante para a recuperação completa da Arena”, afirma.

O diretor de operações contou que ainda resta muito trabalho a ser feito nas quatro subestações de média tensão e baixa tensão que foram duramente atingidas pela enchente, que por sua vez depende da entrega de uma grande quantidade de materiais, paineis, disjuntores, sensores, entre outros, para que se possa finalmente reconectar a Arena à rede da concessionária, retomando a operação padrão da Arena. Paulo Rossi ressaltou que, por enquanto, só poderão ser realizados jogos no estádio que iniciarem às 11h, pois outro sistema duramente atingido foi o da iluminação do campo, inclusive os refletores que serão trocados em breve.



O gramado da Arena passou por uma recuperação completa após permanecer submerso por 23 dias. A grama totalmente nova plantada foi a Zeon, amplamente utilizada em gramados na Europa, Oceania e Estados Unidos, devido à sua resistência e qualidade superior.

“Aplicamos adubos e produtos biológicos para promover o enraizamento, mesmo em baixas temperaturas, e utilizamos duas camadas de areia para nivelar o campo. Mais recentemente foi semeada a grama de inverno (Rye Grass) que já está em um estágio avançado de desenvolvimento e garantirá um campo em boas condições até o final do período de inverno. Claro que precisaríamos de mais tempo para o gramado estar nas condições ideais, mas todos estamos juntos fazendo um esforço para, com responsabilidade, fazermos o Grêmio voltar ao seu campo e à sua torcida”, afirma Paulo Rossi.



Detalhes da Operação:







Energia: Operação exclusivamente com 8 geradores



Internet: Em razão das manutenções no sistema de TI e telecom, e a rede de 5G que ainda não foi estabelecida por completo no bairro Humaitá, a Arena estará com conectividade com rede telefônica e cobertura de internet limitada. Uma parceria entre o Grêmio e a operadora Claro/Net, será disponibilizada uma estrutura mínima de internet e sinal de TV a cabo nas áreas de competição e imprensa.

Serviços Disponíveis

Estacionamento





E2: O estacionamento E2 estará disponível para todos os públicos.

E1: O estacionamento E1 permanecerá fora de operação.





Alimentação e bebidas





Venda adaptada: A venda será feita apenas em dinheiro, em razão da falta de conectividade e internet impossibilitar o uso de máquinas de cartão, e incluirá produtos industrializados.





Água: A Arena disponibilizará água de forma gratuita a todos os presentes.



Alimentos e bebidas: Será permitido o acesso com alimentos e bebidas não alcoólicas em garrafas transparentes.





Esplanada: Não haverá operação de alimentos e bebidas na Esplanada



Ingressos:





• Não haverá venda de ingressos no local. As vendas serão exclusivamente pelo site arenapoa.com.br

• Os sócios patrimoniais terão que emitir o e-ticket no mesmo site, a carteira de sócio não permitirá o acesso à Arena.

• Os sócios torcedores ouro e diamante, também terão que emitir o e-ticket após a compra, igualmente a carteira de sócio não permitirá o acesso à Arena

• A torcida visitante também comprará o ingresso exclusivamente on-line em link a ser divulgado em breve.



Acessos e segurança:





Arquibancada Norte: Acesso pelos portões Q, S, W e U. Temporariamente não será efetuado o controle biométrico para o acesso ao setor

Gramado Leste: Acesso pelos portões K, M e O.

Gramado Sul (Visitantes): Acesso pelo portão 6.





Atendimento: A central de atendimento irá operar no dia 01/09 das 08h às 12h45.



Áudio e vídeo: Em razão das limitações de energia elétrica e nos equipamentos propriamente ditos, a Arena irá operar de forma restrita somente com o telão norte nesta partida. O sistema de áudio fará apenas divulgação de mensagens de segurança.





Controle de acesso: Devido à falta de conectividade, as catracas ainda não estarão funcionando, portanto a operação de controle de acesso dos torcedores será feita por meio do sistema handhelds, equipamentos portáteis para leitura de ingressos que funcionam off-line, amplamente utilizados nos shows e grandes eventos. Por conta disso, o acesso poderá ser um pouco mais lento, reforçando a mensagem para que os torcedores cheguem com até 2 horas de antecedência, período que marca a abertura dos portões, para evitar aglomerações.





Imprensa





• Estacionamento: A imprensa deverá estacionar no E2.

• Setor designado: O trabalho de imprensa e equipes de transmissão será exclusivamente no setor gramado oeste e zona mista, as cabines não estarão em uso.

• Sem elevadores: O uso de elevadores não estará disponível.



Durante este período de operação limitada, o clube pede aos torcedores que tragam dinheiro em espécie caso desejem se alimentar durante a partida, pois os alimentos serão industrializados e vendidos apenas em dinheiro, em razão da falta de conectividade e internet impossibilitar o uso de máquinas de cartão.



Além disso, as bilheterias foram completamente destruídas pela enchente, inclusive com a perda de 100% dos equipamentos lá instalados, PDV´s, impressoras zebras, impressoras térmicas, bem como todos os equipamentos para a coleta biométrica, por isso, o cadastro biométrico está temporariamente suspenso, e as visitas ao museu do Grêmio e os tours pelo estádio não estarão disponíveis.



Apesar dessas limitações, estamos animados com o retorno à Arena e queremos lembrar a todos que estas restrições são temporárias. O Grêmio se diz comprometidos em melhorar e expandir os serviços disponíveis com o passar das semanas. “Esta foi a forma que encontramos para retornar rapidamente, e agradecemos pela paciência e apoio contínuo dos nossos torcedores ", afirma o Diretor de Operações da Arena. Com o tempo, a operação da Arena será ampliada, proporcionando uma experiência cada vez melhor.