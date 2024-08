Em busca da vaga nas quartas de final, Grêmio aposta no bom histórico contra o Fluminense

Nesta terça-feira (20), Grêmio e Fluminense disputam a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Se o maior templo do futebol brasileiro traz más recordações para os gremistas quando o assunto é o mata-mata da competição continental, o Tricolor gaúcho conta com um retrospecto positivo contra os rivais cariocas. Desde 2020, foram oito partidas disputadas, todas com vitória do lado azul do confronto. Além do histórico recente favorável, a equipe de Renato Portaluppi também joga com a vantagem conquistada na partida de ida, em Curitiba, onde arrancou uma virada por 2 a 1 no estádio Couto Pereira.

Noites de Libertadores no Maracanã ainda tem um gosto amargo para o torcedor gremista. A memória mais recente é a derrota acachapante por 5 a 0 para o Flamengo, na partida de volta da semifinal em 2019. Desta vez, o Grêmio volta ao Rio de Janeiro na expectativa de encontrar um desfecho diferente contra outro clube da Cidade Maravilhosa.



Atual campeão da América, o Fluminense não sabe o que é ganhar dos gaúchos desde setembro de 2019 e um triunfo simples não basta para que o Tricolor das Laranjeiras, já que vitórias por apenas um gol de diferença levam aos pênaltis.



Tricolor relacionou 26 jogadores para a viagem e algumas ausências foram sentidas. Du Queiroz e Pepê não foram integrados ao elenco. Rodrigo Ely, expulso na partida de ida, e Edenilson, Rafael Cabral e Rodrigo Caio, não inscritos na competição, também não fazem parte da delegação.



A surpresa fica por conta de Gustavo Nunes, que vai para o confronto mesmo em meio aos rumores de uma transferência ao Brentford-ING. Após a última partida, contra o Bahia, Portaluppi revelou que o garoto pediu para não atuar por conta do avanço nas negociações. A única dúvida fica na defesa. Kannemann volta ao time titular e ao lado Jemerson deve formar uma dupla de zaga, mas Gustavo Martins segue como opção para um trio defensivo.