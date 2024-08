Grêmio perde por 2 a 0 para o Bahia em último jogo fora da Arena

O Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Bahia neste sábado (17), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo fora da Arena, que foi inundada e deve voltar a ter partidas e 1º de setembro. Thaciano, ex-jogador do Tricolor gaúcho, marcou, de cabeça, os dois gols da partida.

Com a vitória, o Bahia foi a 38 pontos e subiu para a 6ª posição. O Tricolor baiano se aproximou ainda mais das equipes que estão no G4 do Brasileirão e se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores.

O Grêmio permaneceu com 24 pontos na 14ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes e terminar a rodada mais próximo da zona de rebaixamento. Renato Portaluppi preservou seus titulares de olho no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Fluminense, na terça-feira (20), às 19h, no Maracanã.

O único titular que começou jogando contra o Bahia foi o zagueiro Rodrigo Ely, expulso na vitória por 2 a 1 no jogo de ida e desfalque agora na volta.

O Bahia aproveitou que o Grêmio poupou seus titulares e foi amplamente superior no 1º tempo. No entanto, a história do jogo poderia ter mudado se Nathan Fernandes tivesse aproveitado uma chance aos 7 minutos quando ficou cara a cara com Marcos Felipe e chutou para fora.

Thaciano, ex-Grêmio, foi quem marcou o gol do Bahia. Aos 44 minutos, Everaldo cruzou na segunda trave e ele apareceu livre para marcar de cabeça.

A equipe comandada por Rogério Ceni teve mais de 60% da posse de bola, finalizou oito vezes e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior -já que Everaldo ainda acertou a trave no primeiro tempo.

O Grêmio melhorou na etapa final com as entradas de Soteldo, Cristaldo e Gustavo Nunes, e teve um volume ofensivo muito maior. O goleiro Marcos Felipe foi um dos melhores jogadores em campo com boas defesas para manter o Bahia com o resultado.

A equipe gaúcha levou o castigo aos 31 minutos do 2º tempo, mais uma vez com Thaciano. De Pena cobrou escanteio na pequena área e Thaciano apareceu livre para fazer o segundo.

Everton Ribeiro escorrega e Grêmio quase abre o placar. Aos 7 minutos do 1º tempo, Everton Ribeiro escorregou, perdeu a bola e cedeu um contra-ataque para o Grêmio. Aravena saiu em velocidade e acionou Nathan Fernandes. O atacante ficou na cara do goleiro, mas chutou para fora.

Bahia para na trave. Aos 26 minutos, Everton Ribeiro e Arias fizeram boa jogada pelo lado direito. O lateral passou para Everaldo, que soltou uma bomba e a bola bateu na trave. A bola ainda bateu em um defensor e saiu para escanteio.

Thaciano abre o placar para o Bahia. Aos 44 minutos da primeira etapa, Jean Lucas acionou Everaldo pela direita, o atacante cruzou na segunda trave e Thaciano apareceu livre para marcar de cabeça.

Marcos Felipe salva o Bahia. Aos 20 minutos do 2º tempo, Monsalve cobrou falta na barreira, ele pegou o rebote e passou para Nathan dentro da área. O meia finalizou forte e Marcos Felipe fez grande defesa.

Thaciano faz mais um e amplia para o Bahia. Aos 31 minutos, De Pena cobrou escanteio na pequena área, e Thaciano desviou de cabeça para marcar o seu segundo gol do jogo.