Grêmio anuncia data de reabertura da Arena em Porto Alegre

O templo oficial do Grêmio vai ser reaberto na Zona Norte de Porto Alegre. O clube comunicou em seu site e suas redes sociais que a Arena Grêmio volta a receber jogos e torcedores em 1º de setembro. Em nota, o clube não descarta eventual antecipação da data, se as condições do gramado permitirem.

O estádio, no bairro Humaitá, um dos mais arrasados pelas cheias de maio, ficou 23 dias com parte de estrutura sob as águas, atingindo em cheio o gramado.

O primeiro jogo de retomada do equipamento será contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, informou o Tricolor.

"Ainda que não haja a recuperação plena da Arena, em função de vários serviços que demandam tempo para serem finalizados, as diretorias em conjunto (clube e gestora, ligada ao grupo OAS) chegaram num acordo para estabelecer os critérios mínimos necessários que permitam a realização, ainda em caráter provisório, de jogos do clube, com segurança, antes do prazo final para sua total recuperação", explica a direção gremista, em nota.



Sobre a reabertura antes de setembro, a possibilidade dependerá de "condições técnicas, especialmente do estado do gramado". O Grêmio indicou que a antecipação poderia ser para 17 de agosto.

"Importante esclarecer que foi realizado o plantio da grama de verão, seguido pela grama de inverno, e estamos avaliando cuidadosamente sua condição para garantir que não prejudique o jogo nem os atletas", pondera a direção.



A inundação também afetou a subestação de energia, os equipamentos de distribuição de força, de operação e de segurança que ficam no nível do solo. Essas estruturas tiveram de ser substituídas por "equipamentos novos e modernos", detalha o clube.



Nada na nossa história foi fácil, mas nenhuma dificuldade afastou o GRÊMIO e a mais fanática torcida do sul do seu caminho de vitórias. Foi na Arena que conquistamos as maiores vitórias e títulos deste século. E é onde mais de 50 mil Gremistas impactam os adversários e empurram o time.



Por fim, cabe o agradecimento a todos aqueles clubes que têm recebido o GRÊMIO com tanto carinho: Coritiba, SER-Caxias e agora Chapecoense, que estenderam a mão e serão sempre lembrados pela ajuda neste momento difícil.



A nota é assinada por Eduardo Magrisso, vice-presidente do Grêmio, e Mauro Araújo, presidente da Arena do Grêmio.