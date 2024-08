Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (20), às 19h, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Os tricolores disputam a partida de volta das oitavas de final no Maracanã. A vantagem é dos gremistas, já que dependem de um empate simples para avançarem na competição, após arrancarem uma virada por 2 a 1 na partida de ida, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Apenas a vitória por mais de um gol de diferença favorece os cariocas, enquanto uma vitória simples dos mandantes leva a partida para os pênaltis. O duelo terá transmissão dos canais ESPN e Disney+.O Grêmio de Renato Portaluppi conquistou um resultado importante no Paraná. O treinador preservou todos os seus titulares na derrota para o Bahia, por 2 a 0, no sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão. com e expectativa de carimbar a passagem para a próxima fase do torneio continental na Cidade Maravilhosa, Kannemann retorna ao miolo de zaga no lugar de Rodrigo Ely, expulso na partida anterior.O Fluminense de Mano Menezes não vence há quatro partidas e vive uma fase péssima e convive um uma dura realidade. Afundado na zona do rebaixamento, o Tricolor das Laranjeiras tenta se reerguer em uma temporada desastrosa, logo após a primeira conquista de Libertadores na sua história, no ano passado. Em busca de uma virada histórica, o técnico Mano Menezes preservou Ganso e Jhon Árias para o confronto desta terça. Alexsander, vendido ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, está fora do jogo.