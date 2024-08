Contra o Criciúma, Grêmio tenta esquecer eliminações recentes nas copas

Neste domingo (25), o Grêmio visita o Criciúma, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma missão clara: superar as eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores. O vestiário que havia apresentado uma melhora nas últimas semanas, com uma sequência de jogos sem perder que tirou o clube da zona do rebaixamento do Brasileirão, colapsou na fase mais importante temporada, perdendo nos pênaltis para Corinthians e Fluminense.

Sem as copas para disputar, o Tricolor agora foca em objetivos mais modestos, como se livrar de vez da parte de baixo da tabela para evitar o retorno de uma crise. Para isso, o clube aposta na vitória diante de um adversário direto contra o Z-4.



Se o histórico recente em copas não é satisfatório, o técnico Renato Portaluppi foi capaz de mobilizar recuperações rápidas após grande parte dos fracassos. Desde a última conquista de um título de grande expressão, a Libertadores de 2017, o treinador esteve na casamata gremista em duas passagens e participou de nove partidas após quedas em mata-matas, com retrospecto positivo: são seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único revés foi para o Santos, no Brasileirão de 2023, logo depois da desclassificação para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Sem as copas para disputar,, como se livrar de vez da parte de baixo da tabela para evitar o retorno de uma crise. Para isso, o clube aposta na vitória diante de um adversário direto contra o Z-4.Se o histórico recente em copas não é satisfatório,após grande parte dos fracassos. Desde a última conquista de um título de grande expressão, a Libertadores de 2017, o treinador esteve na casamata gremista em duas passagens e participou de nove partidas após quedas em mata-matas, com retrospecto positivo:. O único revés foi para o Santos, no Brasileirão de 2023, logo depois da desclassificação para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto contra o Criciúma, a comissão técnica tende a descartar a ideia de utilizar três zagueiros, opção que não deu resultado positivo recentemente. Portaluppi terá reforços para a viagem ao Sul catarinense. Rodrigo Ely, Edenílson, Pepê e Diego Costa voltam a ser relacionados. Dos quatro reforços, apenas o zagueiro deve estar no time titular, formando dupla com Jemerson.

Du Queiroz teve uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo e segue de fora. Além da mudança defensiva, existe a dúvida sobre quem ocupará a vaga de articulador. Cristaldo e Monsalve disputam a titularidade, com vantagem para o camisa 10. O time gremista deve ser formado por Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Monsalve); Soteldo, Pavon e Braithwaite.