Após gol na Libertadores, Gustavo Nunes deixa o Grêmio rumo à Europa

Depois de uma eliminação traumática na Libertadores, o Grêmio se despede do jogador que poderia ter sido o herói da classificação no Maracanã. Gustavo Nunes, autor do gol que levou o confronto das oitavas de final contra o Fluminense para os pênaltis, ao diminuir o placar para 2 a 1 na partida de volta, está deixando o clube. O atacante de 18 anos confirmou na noite de terça-feira (20) a sua saída para o Brentford, da Inglaterra. O jogador tem viagem marcada para a Europa e não atua mais pelo Tricolor. Os valores da negociação giram em torno de 12 milhões de euros (R$ 73 milhões) por 80% do passe do atleta.

O jovem ganhou os holofotes durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano. A equipe gremista que participou da competição sub-20 teve Gustavinho, como era chamado nas categorias inferiores, como o maior destaque, chamando a atenção da torcida e da comissão técnica. Convocado para compor o elenco profissional, a joia da base de Eldorado do Sul estreou em fevereiro, no Campeonato Gaúcho, e já foi impactante na sua primeira partida, dando uma assistência no empate em 1 a 1 contra o São Luiz.



Gustavo atuou 40 vezes pelo elenco principal, anotando sete gols e dando quatro assistências. As boas atuações colocaram o garoto no radar do futebol internacional, sendo alvo de propostas de equipes da Europa e do futebol árabe. Nesta janela de transferências, três clubes sondaram o jogador. O Al-Quadisiya, da Arábia Saudita, sinalizou com uma oferta de 17 milhões de euros, prontamente recusada pelo atleta que não deseja jogar no Oriente Médio.



