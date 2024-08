Após Carballo deixar o clube, Grêmio deve ter mais saídas nos próximos dias

Após contratações importantes para a composição do elenco, o Grêmio também vive um momento de liberação de atletas. A barca de despedida foi iniciada nesta semana pelo uruguaio Felipe Carballo, que deixou Porto Alegre por emprestimo para jogar no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Com a janela de transferências aberta, novos nomes são especulados pelo mercado brasileiro e internacional. Os alvos mais recentes são Gustavo Nunes e Jhonata Robert.

Revelação do Tricolor na temporada 2024, o atacante Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, é avaliado positivamente por clubes da Europa e do Oriente Médio. A direção gremista recebeu uma série de ofertas do Brentford, da Inglaterra, e do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

Os ingleses sinalizaram com uma proposta de 10 milhões de euros, prontamente recusada pelo Grêmio pelo baixo valor. Já os árabes ofereceram cerca de 16 milhões de euros, dessa vez rejeitada pelo atleta, que almeja uma transferência ao futebol europeu.



A última proposta oficial recebida foi do Girona, da Espanha. O interesse dos espanhois brilhou os olhos do jogador, mas dois fatores podem barrar a venda: a pedida gremista e problemas fiscais do clube com a Espanha. O Grupo City, que faz a gestão do Girona, apresentou uma oferta de 10 milhões de euros por 80% do passe de Gustavo Nunes.

O Tricolor só aceita negociar a partir de 15 milhões de euros. No entanto, o Grêmio tem uma uma dívida de R$ 35 milhões com o fisco espanhol em aberto desde a venda de Arthur, em 2018 e teme que o valor de uma possível venda seja ser bloqueado na justiça. A tendência é de que o garoto deixe Porto Alegre, mas o destino ainda não foi definido.

Quem tem o futuro definido é o meia Jhonata Robert, de 24 anos. O jogador que sofreu com uma sequência de lesões graves no joelho nas últimas temporadas não conseguiu ficar saudável e está próximo de se juntar ao Criciúma em definitivo.

A transação não terá custos para o Tigre e o Tricolor permanecerá com um percentual do passe do meia-atacante. A última partida do jogador com a camisa do Grêmio foi em contra o São Luiz, de Ijuí, pelo Gauchão, quando deixou o campo ainda no primeiro tempo com uma nova contusão.