Medalha de prata em Paris, Lorena é recebida com homenagens pelo Grêmio

Medalhista de prata na histórica participação nos Jogos de Paris 2024, Lorena, goleira titular do Grêmio e da seleção brasileira, foi homenageada pela direção na tarde desta quinta-feira (15), no Park Plaza 1903, hotel temático do clube, no bairro Moinhos de Vento. Dona da meta verde e amarela durante toda a competição na França, a jogadora de 27 anos foi destaque na campanha da equipe de Arthur Elias. Um dia antes, a volta para casa já havia sido marcada pela celebração em Gravataí, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde foi recebida com festa e desfile em carro do Corpo de Bombeiros.

A entrevista coletiva da jogadora teve a presença da diretora do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio e ex-atleta do clube, Marianita Nascimento e do presidente Alberto Guerra, além da família da goleira. Marianita celebrou o momento do futebol feminino. “É uma honra muito grande fazer parte deste momento. Nós sabemos que uma homenagem como esta é muito importante pra nós que lutamos lá atrás para proporcionar o que tá acontecendo hoje”, afirmou.



O mandatário gremista também comentou sobre a participação da arqueira em Paris. “Estamos muito orgulhosos. Torcemos como se fosse o próprio Grêmio. Para mim, a Lorena não foi apenas a melhor goleira da competição, mas a melhor atleta das Olimpíadas”, ressaltou Guerra.



Durante a cerimônia foi entregue para a goleira um quadro personalizado e uma camisa especial do Tricolor, com o número 2024 detalhado com girassóis, tema dos Jogos de Paris. Emocionada, Lorena agradeceu as homenagens e valorizou a sua relação com o clube: "É um orgulho estar contribuindo com a modalidade e poder aproximar o povo do futebol feminino. Fico feliz em ser uma referência ainda mais representando um clube gigantesco como o Grêmio. O sentimento é de superação e gratidão e o Grêmio faz parte disso".