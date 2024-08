Focado na Libertadores, Grêmio enfrenta o Bahia com reservas na Serra

A vitória de virada na partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense deu uma injeção de confiança no elenco do Grêmio. Mas, antes da decisão pela competição continental, o Tricolor encara o Bahia, neste sábado (17), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo marca o último compromisso gremista como mandante fora da Arena, que será liberada em 1º de setembro. Dividida entre o mata-mata e os pontos corridos, a equipe de Renato Portaluppi deve seguir a logística adotada na semana anterior, quando foi a campo com um time reserva.

Mesmo contando com a vantagem no duelo com os cariocas pela Libertadores, a comissão técnica aposta na preservação das principais peças para chegar na partida de volta com a melhor condição física possível. Mesmo contando com a vantagem no duelo com os cariocas pela Libertadores,para chegar na partida de volta com a melhor condição física possível.

Em boa fase no Brasileirão, o Tricolor vem de três vitórias seguidas - Vasco, Athletico-PR e Cuiabá. As duas últimas como visitante e com uma escalação alternativa. A sequência ajudou a equipe a sair do Z-4 e a projetar voos mais altos nos pontos corridos.



Com a definição sobre a base do time titular, poucos pontos seguem em aberto para a partida deste sábado. Com Rodrigo Ely suspenso na Libertadores, o camisa 5 é nome certo na Serra. No meio-campo, Dodi pode ser o outro titular convocado para começar jogando, já que são poucas opções no setor. Edenílson está fora pelo terceiro cartão amarelo e Carballo foi emprestado ao New York Red Bulls, dos EUA.



No ataque, Aravena e Arezo devem estrear como titulares e Gustavo Nunes completa o trio ofensivo. O garoto de 18 anos pode estar próximo de realizar sua última partida pelo clube, já que é alvo de clubes europeus e árabes nesta janela de transferência. A proposta oficial mais recente foi do Girona, da Espanha, que sinalizou com uma oferta de 10 milhões de euros por 80% do passe do jogador.