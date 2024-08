Grêmio encerra jogos como mandante fora do Estado com boas lembranças de Curitiba

Com o retorno à casa cada vez mais próximo, a torcida gremista risca os dias do calendário na espera pelo reencontro com a Arena. Ainda que o longo período longe tenha sido dolorido por conta da enchente que assolou o Rio Grande do Sul, o Tricolor terá a carinhosa lembrança dos jogos em Curitiba para se recordar de uma fase recheada de adversidades. Além dos jogos no Estádio Couto Pereira – o último deles sendo a virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, na terça-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores –, a equipe também foi mandante, fora do Estado, na Arena Condá, em Chapecó-SC, e no estádio Kléber Andrade, em Cariacica-RJ.

Os gaúchos voltam a mandar seus jogos em Porto Alegre a partir do dia 1º de setembro, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, havia a esperança de que o confronto com o Bahia, neste sábado, marcasse a retomada, o que não acabou se concretizando. Com isso, o time de Renato Portaluppi recebe o Tricolor de Aço no Estádio Alfredo Jaconi. Em Caxias do Sul, eles também atuaram em outras cinco oportunidades com o mando de campo, no Estádio Centenário.

Com o deslocamento para a Serra sendo mais acessível, o torcedor precisou se desdobrar para ir ao Paraná acompanhar seu time in loco. Foi no Couto Pereira que a equipe encontrou uma atmosfera similar a do Estádio Olímpico e se banhou em nostalgia com os consideráveis públicos registrados na arquibancada.

No total, foram oito jogos longe dos pampas. Seis deles na casa do Coritiba, registrando a marca de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Além do triunfo sobre os cariocas, o Grêmio também bateu o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0, na fase de grupos do torneio continental, encaminhando a classificação ao mata-mata.

Em Santa Catarina, a vitória veio contra o Vasco no confronto marcado pelo péssimo estado do gramado. Já no Rio de Janeiro, a derrota para o Botafogo foi a principal polêmica nas decisões da direção sobre onde jogar. Os alvinegros tiveram maioria no estádio e saíram com a vitória – acordo entre os clubes prevê que a partida do 2º turno seja no mesmo local, ao invés do Estádio Nilton Santos.

Agora, a promessa do Grêmio é que os jogos como mandante em outros estados cheguem ao fim. Depois de encarar os baianos neste final de semana, a equipe tem dois compromissos como visitante antes da volta à Arena.

Até lá, o foco segue na preparação para seguir a crescente no Brasileirão após escapar do Z-4. A expectativa é que Portaluppi encerre a preparação nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, com o time reserva definido para ir a campo no Jaconi. Isso porque os titulares estão focados no duelo de volta da Libertadores, contra o Fluminense, na próxima terça.

Jogos do Grêmio como mandante fora do Estado

Estádio Couto Pereira - Curitiba (PR):

Grêmio 4x0 The Strongest (Libertadores)

Grêmio 0x2 Bragantino (Brasileirão)

Grêmio 1x1 Estudiantes (Libertadores)

Grêmio 0x1 Inter (Brasileirão)

Grêmio (1) 0x0 (3) Corinthians (Copa do Brasil)

Grêmio 2x1 Fluminense (Libertadores)

Arena Condá - Chapecó (SC):

Grêmio 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

Estádio Kléber Andrade - Cariacica (ES):

Grêmio 1x2 Botafogo (Brasileirão)