Nos pênaltis, Grêmio perde para o Fluminense e dá adeus à Libertadores

O sonho do quarto título da América em 2024 chegou ao fim. Nesta terça-feira (20), o Grêmio foi eliminado nos pênaltis pelo Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o Tricolor gaúcho perdeu no tempo normal pelo placar de 2 a 1. Nas penalidades, os cariocas venceram por 4 a 2.

Os gremistas jogavam por um empate para avançar, já que na partida de ida conquistaram a vantagem ao vencer no estádio Couto Pereira, em Curitiba, por 2 a 1, mas logo no primeiro tempo Jhon Arias marcou duas vezes e virou o placar agregado, Gustavo Nunes diminuiu. Os atuais campeões da competição continental deixam a equipe de Renato Portaluppi pelo caminho, que fica apenas com o Campeonato Brasileiro para disputar.

Os minutos iniciais destacaram o que seria a tônica do primeiro tempo. Dos pés de Arias surgiu a primeira finalização do jogo, sem muito perigo, mas ditando ritmo de controle total por parte dos mandantes. Se a vantagem conquistada em Curitiba era um trunfo gremista, o capitão Thiago Silva fez questão de capitalizar em cima da pressão e reposicionar o Tricolor das Laranjeiras no confronto. Aos 13 minutos, Arias cobrou escanteio na marca do pênalti e a estrela do camisa 3 brilhou mais forte, conferindo de cabeça para o fundo das redes, igualando o placar agregado e colocando fogo no jogo.



O balde de água fria foi ainda maior dez minutos depois. Em um contra ataque finalizado por Arias, melhor jogador em campo com sobras, Marchesín espalmou e após o desvio a bola bateu no braço de Dodi, dentro da pequena área, impedindo de forma faltosa o segundo gol. Andres Matonte assinalou a penalidade e o protagonista da noite, o colombiano Jhon Arias, converteu a cobrança para ampliar a vantagem carioca e reverter o cenário do enfrentamento.



A superioridade dos donos da casa era evidente em todos os aspectos. Sem chutar uma bola no gol de Fábio, os gremistas foram meros espectadores de um recital colombiano promovido pelo camisa 21 do Flu na primeira etapa no Maracanã.

Grêmio melhora na etapa final, mas não o suficiente

Precisando reagir, Portaluppi desfez o esquema de três zagueiros na volta do intervalo, sacando Kannemann e Pavon e promovendo Gustavo Nunes e Cristaldo. Apesar das mudanças, mais uma chance dos mandantes. Ganso mostrou o porquê de ser um craque e quase anotou um gol de placa, encobrindo Marchesín e parando apenas no travessão.



Na sequência, finalmente o Grêmio levou perigo à meta adversária. Em bola trabalhada de pé em pé, Reinaldo achou Gustavo Nunes. O garoto finalizou com estilo e Fábio fez grande defesa. O camisa 39 teve outra chance no lance seguinte. Na risca da pequena área Nunes recebeu cruzamento de Braithwaite e pegou muito mal na bola.



Em jogos decisivos, até mesmo poucos centímetros fazem a diferença. Jemerson marcou de cabeça o gol gremista, mas viu o tento ser anulado por impedimento em lance muito ajustado. Quando tudo parecia dar errado, outro meia colombiano desequilibrou a partida, dessa vez para o Grêmio.



Aos 31, Monsalve fez linda jogada na ponta direita, invadiu a área e encontrou Gustavo Nunes, que na sua terceira chance na partida não desperdiçou e diminuiu o placar no Rio, deixando tudo igual no placar agregado.



O gol sofrido acordou os donos da casa. John Kennedy marcou o terceiro gol do Flu, porém, na origem do lance Thiago Silva estava fora de jogo, invalidando a jogada e sendo marcado o impedimento. A pressão carioca foi forte, mas ao fim do tempo regulamentar, a repetição do resultado da partida de ida levou o confronto para as penalidades.

Ganso abriu a disputa de pênaltis para o Flu e carimbou a trave esquerda de Marchesín. Reinaldo escolheu o mesmo canto que o camisa 10 adversário, mas converteu para o Grêmio. Thiago Silva guardou sua cobrança, enquanto Nathan parou em Fábio.

John Kennedy e Monsalve marcaram para suas equipes. Lima conferiu o seu, mas Cristaldo, que havia perdido contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi infeliz novamente. Jhon Arias selou a passagem dos cariocas para as quartas de final.

O Tricolor gaúcho volta a campo neste domingo, no estádio Heriberto Hülse, contra o Criciúma, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, única competição que restou na temporada.

Fluminense - 2 (4) Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo) e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli (Nonato), Ganso e Serna (Lima); Jhon Arias e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.



Grêmio - 1 (2) Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann (Cristaldo), Jemerson e Reinaldo; Dodi (Monsalve) e Villasanti; Soteldo, Pavon (Gustavo Nunes) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem - Andres Matonte (URU).