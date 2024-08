Mesmo com derrota, Grêmio avança para as quartas do Brasileirão feminino

O Grêmio se consolidou como uma das oito melhores equipes do Brasil ao carimbar a sua vaga para as quartas de final do Brasileirão feminino. Na última partida da primeira fase da competição, o Tricolor, que entrou em campo já classificado, foi goleado nesta quarta-feira (21) fora de casa pelo São Paulo, por 4 a 0, em Cotia, em confronto válido pela 15ª rodada. Com o resultado negativo, as Gurias Gremistas estacionaram na sexta posição da etapa classificatória e voltam a enfrentar as são-paulinas, donas da terceira melhor campanha, no mata-mata nacional.

Em um ano de altos e baixos, as gaúchas garantiram nas rodadas finais a passagem para a etapa eliminatória do Brasileirão. Liderado pela goleira Lorena, melhor jogadora brasileira na conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Tricolor demorou para se afirmar no torneio. A arqueira é dúvida para o resto da competição, já que teve diagnosticada uma lesão no joelho esquerdo após servir a seleção brasileira na França.



De volta à disputa do mata-mata do campeonato após ser eliminada na primeira fase na temporada anterior, a equipe da técnica Thaissan Passos tem a missão de conquistar a melhor campanha na história do clube, que nunca foi além das quartas de final. Para isso, as gremistas terão que eliminar o São Paulo, que apresentou um bom futebol e é candidato a ir longe na competição. A partida de ida acontece no Rio Grande do Sul, com data e local ainda indefinidos.