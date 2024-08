Inter encara Athletico-PR na busca de espantar a crise e voltar a vencer

Neste domingo (11), o Inter enfrenta o Athletico-PR, às 19h, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcado pelo equilíbrio histórico entre as equipes pode decidir qual será a briga dos dois clubes na competição. Há 11 jogos sem vencer, os comandados de Roger Machado precisam dar uma resposta para salvar a temporada e continuar olhando para a parte de cima da tabela. Em caso de derrota, o Colorado pode entrar na zona do rebaixamento já neste final de semana, mudando drasticamente o objetivo na competição.

LEIA TAMBÉM: Inter busca a contratação de Bruno Tabata para reforçar o meio-campo



O 70º duelo entre gaúchos e paranaenses pode servir como um tira-teima para decidir quem leva a melhor. No confronto direto, são 24 vitórias para cada lado e 21 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Furacão venceu na Ligga Arena, em Curitiba, com um gol de Canobbio, conquistando o terceiro triunfo seguido em cima do Colorado.



Para evitar que a crise aumente, Roger Machado terá que conquistar a primeira vitória na sua sexta partida à frente do Colorado. O treinador terá desfalques importantes para o confronto de domingo. Borré está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. Outra baixa confirmada é a de Gabriel Mercado, diagnosticado com uma pubalgia. O grande problema é na lateral direita, já que Bustos foi confirmado como reforço do River Plate-ARG. Sem um jogador da posição, Igor Gomes será improvisado na função.



Roger deve mandar a campo um time formado por: Rochet; Igor Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo), Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Wesley, Gustavo Prado (Wanderson) e Valencia.



Novidade no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o zagueiro Agustín Rogel, recém contratado, participou da sua primeira atividade com os novos companheiros. O uruguaio não deve estar em campo, pois sua última partida foi em 5 de maio e ele está sem ritmo de jogo. Nos próximos dias, outra cara nova deve aparecer com a camisa vermelha. O Palmeiras confirmou a venda de Bruno Tabata ao clube gaúcho e ele já deve participar dos treinos na próxima semana. O 70º duelo entre gaúchos e paranaenses pode servir como um tira-teima para decidir quem leva a melhor. No confronto direto,. No primeiro turno do Brasileirão, o Furacão venceu na Ligga Arena, em Curitiba, com um gol de Canobbio, conquistando o terceiro triunfo seguido em cima do Colorado.Para evitar que a crise aumente, Roger Machado terá que conquistar a primeira vitória na sua sexta partida à frente do Colorado. O treinador terá desfalques importantes para o confronto de domingo. Borré está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. Outra baixa confirmada é a de Gabriel Mercado, diagnosticado com uma pubalgia. O grande problema é na lateral direita, já que Bustos foi confirmado como reforço do River Plate-ARG. Sem um jogador da posição,: Rochet; Igor Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo), Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Wesley, Gustavo Prado (Wanderson) e Valencia.Novidade no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o zagueiro Agustín Rogel, recém contratado, participou da sua primeira atividade com os novos companheiros. O uruguaio não deve estar em campo, pois sua última partida foi em 5 de maio e ele está sem ritmo de jogo. Nos próximos dias, outra cara nova deve aparecer com a camisa vermelha.e ele já deve participar dos treinos na próxima semana.

LEIA TAMBÉM: Inter anuncia mudanças na direção para tentar se livrar da crise



O Athletico-PR vive boa fase na temporada e sonha com as primeiras posições do Brasileirão. Nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Furacão também quer ter sucesso nos pontos corridos. A boa campanha nas copas pode custar a preservação de algumas peças em Porto Alegre, já que os paranaenses voltam a campo na quinta-feira, pela Sula. O Athletico-PR vive boa fase na temporada e sonha com as primeiras posições do Brasileirão. Nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Furacão também quer ter sucesso nos pontos corridos. A boa campanha nas copas pode custar a preservação de algumas peças em Porto Alegre, já que os paranaenses voltam a campo na quinta-feira, pela Sula.

O técnico Martín Varini pode escalar uma equipe com Léo Linck; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.