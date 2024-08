Inter busca a contratação de Bruno Tabata para reforçar o meio-campo

O Inter está muito próximo de acertar a contratação do meio-campo Bruno Tabata, de 27 anos. O jogador pertence ao Palmeiras e na última temporada foi emprestado ao Catar Sports Club, onde atuou em 28 jogos, anotando 13 gols e oito assistências. O clube do Oriente Médio não exerceu a opção de compra fixada em R$ 28 milhões, devolvendo o atleta ao Verdão. Para a conclusão do negócio por parte dos gaúcos, faltam apenas detalhes burocráticos e os valores da transação não foram divulgados.

Sem espaço com Abel Ferreira, Tabata foi cobiçado por Athletico-PR e Fortaleza, mas tudo indica que será reforço do Colorado. Caso se confirme a chegada do jogador, o plantel fragilizado pelas lesões ganha uma peça importante.

Sem Alan Patrick, diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Hyoran, que apresentou um desconforto muscular nas últimas atividades realizadas, Roger Machado tem apenas o garoto Gabriel Carvalho para a função de articulador.



Outra adição ao grupo é o zagueiro uruguaio Agustín Rogel, que desembarcou em Porto Alegre e foi aprovado nos exames médicos. O jogador sofreu uma lesão grave no joelho e está há sete meses sem jogar. Rogel chega por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do vínculo, em agosto de 2025. Os dirigentes apostam na recuperação da sua condição física em Porto Alegre.



As contratações não devem parar no meio-campista e no zagueiro. A direção ainda busca um lateral-direito, um volante e um atacante, mas a defesa é o ponto de maior atenção do departamento de futebol, já que Bustos está acertado com o River Plate-ARG e treinou em separado nesta semana.

Os argentinos subiram a oferta para contar com o jogador já nesta janela, chegando em US$ 5 milhões (R$ 28 mi). Por outro lado, um negócio quase certo se desfez nessa semana. O Real Bétis-ESP retirou a proposta feita para contratar o zagueiro Vitão, que girava em torno de R$ 61 milhões.

Em preparação para o confronto contra o Athletico-PR, o grupo treinou nesta quarta-feira no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Roger já sabe que terá problemas para montar a equipe titular. Borré, suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica de fora da próxima partida e aguarda o resultado de exames para avaliar uma possível lesão muscular.

Desfalque certo, o zagueiro Gabriel Mercado teve diagnosticada uma pubalgia e será poupado, assim como foi no último compromisso contra o Palmeiras, quando não jogou. Wanderson e Thiago Maia treinaram normalmente com o restante dos companheiros.