Inter anuncia mudanças na direção para tentar se livrar da crise

O empate amargo cedido para o Palmeiras no domingo (4) freou o que seria uma recuperação do Inter na temporada. Há onze jogos sem vencer, o gol sofrido no fim da partida acentuou a crise vivida no ambiente colorado. Como consequência da fase ruim, a diretoria confirmou o pedido de saída do vice-presidente de futebol Felipe Becker, um dos grandes alvos do torcedor que protestou ao longo da semana passada pedindo a demissão do dirigente. Quem assume a cadeira será José Olavo Bisol.

LEIA TAMBÉM: Inter sai na frente, mas cede o empate para o Palmeiras e segue sem vencer



O clube passa por um momento difícil dentro e fora dos gramados. A paciência da massa colorada se esgotou com as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, custando a paz dentro do vestiário. Desde a demissão de Eduardo Coudet, a direção tenta reformular a organização em todos os setores, desde o grupo de jogadores até o quadro de funcionários. O primeiro da lista foi o consultor agrônomo Walter Aciar, responsável pelos gramados, indicado por Coudet durante a sua passagem, seguido pelo vice-presidente de futebol, Felipe Becker, que pediu demissão nesta segunda-feira.



Não é apenas no bastidor que o Colorado se movimenta. Com a janela de transferências aberta, o clube busca reforçar o elenco para sair da sequência negativa em que se encontra. Um dos problemas diagnosticados pelo técnico Roger Machado é o sistema defensivo. Apesar de ter a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 14 gols sofridos em 16 partidas, o elenco pode ter uma grande mudança com as vendas de Vitão e Fabricio Bustos.



O zagueiro tem uma proposta do Real Bétis-ESP de 10 milhões de dólares e deve deixar o clube em breve. Já o lateral-direito possui contrato apenas até o final do ano e a tendência é que o atleta não permaneça. O jogador já expressou seu desejo de deixar a equipe gaúcha e seu destino pode ser o seu país-natal. Com a chegada do técnico Marcelo Gallardo no River Plate, o técnico definiu o defensor como um dos alvos já nesta janela. Os argentinos podem inclusive pagar US$ 2,5 milhões pela liberação imediata do atleta. O clube passa por um momento difícil dentro e fora dos gramados. A paciência da massa colorada se esgotou com as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, custando a paz dentro do vestiário. Desde a demissão de Eduardo Coudet, a direção tenta reformular a organização em todos os setores, desde o grupo de jogadores até o quadro de funcionários., responsável pelos gramados, indicado por Coudet durante a sua passagem, seguido pelo vice-presidente de futebol, Felipe Becker, que pediu demissão nesta segunda-feira.Não é apenas no bastidor que o Colorado se movimenta. Com a janela de transferências aberta, o clube busca reforçar o elenco para sair da sequência negativa em que se encontra. Um dos problemas diagnosticados pelo técnico Roger Machado é o sistema defensivo. Apesar de ter a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 14 gols sofridos em 16 partidas,O zagueiro tem uma proposta do Real Bétis-ESP de 10 milhões de dólares e deve deixar o clube em breve. Já o lateral-direito possui contrato apenas até o final do ano e a tendência é que o atleta não permaneça. O jogador já expressou seu desejo de deixar a equipe gaúcha e seu destino pode ser o seu país-natal. Com a chegada do técnico Marcelo Gallardo no River Plate, o técnico definiu o defensor como um dos alvos já nesta janela.pela liberação imediata do atleta.