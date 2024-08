Com foco no Palmeiras, Inter anuncia saídas dentro e fora dos gramados

Dez jogos sem vencer, o Inter coloca todas as fichas no confronto contra o Palmeiras, neste domingo (4), pela 21ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o Colorado tenta se reestruturar, seja no elenco ou nos bastidores. A diretoria colorada encara a saída de jogadores e de funcionários como a oportunidade de reformular um clube em crise, que precisa dar a volta por cima o quanto antes.

LEIA TAMBÉM: Inter inicia sequência de jogos em busca de uma recuperação na temporada



No grupo de jogadores, a baixa mais recente é a do jovem volante Matheus Dias, de 22 anos. O jogador foi anunciado pelo Nacional, de Portugal, que subiu para a primeira divisão nesta temporada e assinou até a metade de 2025. O clube português conta com a opção de compra ao fim do vínculo. Sem muito espaço depois das chegadas de Thiago Maia e Bruno Henrique, o atleta busca rodagem no futebol europeu e pode gerar um bom lucro futuramente.



Longe das quatro linhas, o Inter também busca profissionais para elevar o trabalho realizado internamente. A confirmação mais recente é a dispensa de Walter Aciar, consultor indicado por Eduardo Coudet para cuidar dos gramados do CT Parque Gigante e do Beira-Rio. Quem assume a vaga deixada por Aciar é a engenheira agrônoma Maristela Kuhn. O Colorado está em fase final da recuperação do seu centro de treinamento e o último estágio é justamente o campo, que tem previsão de conclusão na segunda metade de agosto. No grupo de jogadores,, de 22 anos. O jogador foi anunciado pelo Nacional, de Portugal, que subiu para a primeira divisão nesta temporada e assinou até a metade de 2025. O clube português conta com a opção de compra ao fim do vínculo. Sem muito espaço depois das chegadas de Thiago Maia e Bruno Henrique, o atleta busca rodagem no futebol europeu e pode gerar um bom lucro futuramente.Longe das quatro linhas, o Inter também busca profissionais para elevar o trabalho realizado internamente. A confirmação mais recente é a dispensa de Walter Aciar, consultor indicado por Eduardo Coudet para cuidar dos gramados do CT Parque Gigante e do Beira-Rio.. O Colorado está em fase final da recuperação do seu centro de treinamento e o último estágio é justamente o campo, que tem previsão de conclusão na segunda metade de agosto.