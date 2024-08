Inter inicia sequência de jogos em busca de uma recuperação na temporada

Após uma semana intensa de trabalhos, o Inter finalmente volta a campo neste final de semana. No domingo (4) às 17h, o Colorado enfrenta o Palmeiras, no estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há dez partidas e com apenas o Brasileirão para disputar, a equipe de Roger Machado busca uma retomada na temporada para afastar a crise. Para o confronto, o comandante terá retornos importantes e uma mudança no estilo de jogo.

Ter um período livre para treinamentos é algo muito valorizado por todas as comissões técnicas no Brasil. A pausa no calendário frenético de partidas se deu pela desclassificações nas copas, mas Roger e sua equipe precisavam de um tempo para alinhar os novos conceitos táticos, o que não havia acontecido desde a chegada do treinador no dia 18. Além dos treinos táticos, a preparação física também foi reforçada, já que nos próximos dias o grupo de jogadores será muito exigido,No CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, os últimos dias foram marcados por protestos de torcedores e pela volta de peças importantes. Os titulares Vitão e Thiago Maia podem ser novidades na equipe titular. Wanderson e Lucca compõem o banco de reservas. Do meio para frente, as mudanças são táticas., que segue de fora. Wesley, autor do gol contra o Palmeiras no primeiro turno segue na ponta-esquerda. No ataque, Valencia e Borré são nomes certos.Rochet; Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo) e Bruno Henrique; Wesley e Gabriel Carvalho; Borré e Valencia.O Palmeiras não vive um bom momento e a torcida alviverde já dá sinais de cobrança. Nesta quinta-feira, após a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, membros de torcidas organizadas protestaram em frente ao centro de treinamento do clube. O técnico Abel Ferreirapara o Beira-Rio.