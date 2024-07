Com protestos da torcida, Inter vive semana movimentada nos bastidores

Retornando aos treinamentos no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o Inter se reapresentou nesta terça-feira (30) e já se movimenta fora dos gramados para resolver problemas no elenco. Com a janela de transferências aberta, os dirigentes trabalham para suprir carências e até mesmo lidar com possíveis saídas de jogadores importantes. Enquanto Roger Machado trabalha com a equipe, o clube lida com protestos de torcedores e a urgência para reverter o cenário negativo de um mês sem vencer.

O clima com os torcedores não é positivo, justificado pela crise técnica vivida pelos jogadores que não vencem um jogo desde o Gre-Nal 442, em junho. Na manhã desta terça-feira, um muro próximo ao CT de Alvorada foi pichado com palavras de ameaça aos jogadores e exigindo mudanças no departamento de futebol e na presidência.

Antes das atividades da tarde, os protestantes se reuniram na entrada do centro de treinamento e a Brigada Militar teve que contar o grupo de torcedores organizados. O maior alvo foi o presidente Alessandro Barcellos, mas o clube optou por não registrar um boletim de ocorrência.



A prioridade de momento é a recuperação anímica da equipe. Aspecto fundamental no esporte de alto rendimento e ponto de preocupação entre funcionários do clube, a parte psicológica dos jogadores é a pauta da vez. A análise feita por membros da comissão técnica é de que um dos fatores preponderantes para os fracassos recentes é a saúde mental dos atletas.



O clube intensificou a busca por um profissional da psicologia esportiva para trabalhar com o grupo e ocupar a vaga aberta desde outubro do ano passado, quando José Anibal Azevedo Marques deixou o Beira-Rio.

O departamento de futebol também atua para tratar de transferências, seja por chegadas ou com saídas. O prazo para inscrições no futebol brasileiro vai até o dia 2 de setembro. Com um mês para encontrar soluções, o alvirrubro já definiu seus alvos: um zagueiro, um lateral-direito e um meia-atacante.



A defesa é a área mais preocupante, já que Vitão recebeu uma proposta do futebol espanhol e Bustos deseja deixar a equipe. Outra partida pode ser a do chileno Aránguiz. O Colorado busca uma compensação financeira para deixar o atleta retornar à Universidad de Chile. Uma negociação menos badalada e concretizada nesta terça foi a do atacante Gabriel Barros, ex-Ituano, que foi emprestado para o Avaí.