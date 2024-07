Roger Machado terá primeira semana completa para trabalhar no Inter

Vivendo uma crise técnica e com resultados adversos, o Colorado precisa de tempo para reverter o cenário negativo. Com poucos dias no clube, Roger Machado não teve muitos treinamentos para reformular a equipe. Após eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Inter tem apenas o Brasileirão para disputar e isso implica em uma semana cheia para trabalhar. A partir desta terça-feira (30), o elenco alvirrubro se prepara para enfrentar o Palmeiras, no sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Borré marca no fim e Inter arranca empate com o Bahia na Arena Fonte Nova

Depois de uma sequência de três jogos em dez dias, onde conquistou apenas um empate, na rodada passada do Brasileirão, contra o Bahia, por 1 a 1, a equipe aos poucos vai ganhando a cara de Roger. Contratado no dia 18, o técnico chegou com a pressão de fazer o time render imediatamente, o que ainda não aconteceu. Apesar na melhora de rendimento, principalmente no segundo tempo do confronto em Salvador, a comissão técnicanos dois lados da bola.Com cinco jogos a menos do que grande parte dos concorrentes, o Colorado tem, com 13 gols sofridos e o pior ataque entre os 20 clubes da Série A, com 13 gols marcados em 15 jogos. Apesar do contexto favorável nos números gerais, o clube cedeu gols nas três partidas e balançou as redes apenas duas vezes sob o comando de Roger. Um dos grandes problemas da equipe é no terço final, com muitas chances desperdiçadas pelos atacantes.A semana livre também servirá para aprimorar a parte física da equipe, ponto priorizado pelo comandante e considerado fundamental para aplicar o seu modelo de jogo. Para os treinamentos dessa semana no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, quatro jogadores devem estar de volta do departamento médico.estão em fase final de recuperação e integram o grupo colorado. Para o confronto contra o Palmeiras, a expectativa é de uma equipe modificada, com um uma reformulação física e tática.