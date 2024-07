Grêmio pede Beira-Rio emprestado para mando de jogos e Inter recusa

O Internacional recusou um pedido do Grêmio para utilizar o Estádio Beira-Rio em partidas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Ainda sem previsão para contar com a Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho tem enfrentado dificuldades para mandar jogos. O Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e o Couto Pereira, em Curitiba, foram alguns dos locais usados pela equipe principal nos últimos meses.

A diretoria solicitou ao Internacional um empréstimo do Beira-Rio para dois jogos: contra o Vasco, pelo Brasileirão, e contra o Fluminense, na Libertadores. A escolha pelo estádio do Inter deve-se ao interesse em voltar a mandar jogos em Porto Alegre.

O Internacional recusou o pedido justificando que poderia danificar o gramado. A Arena do Grêmio está passando por reformas após as enchentes que inundaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Além do gramado, a arquibancada e a parte elétrica da arena foram afetadas.