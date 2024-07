Portaluppi cobra ações da Arena e pede apoio da torcida para fugir do Z-4

Para dar uma resposta sobre a pior arrancada na história do clube no Brasileirão, o Grêmio convocou uma entrevista coletiva com três dos seus maiores ídolos. Na tarde desta sexta-feira (19), o técnico Renato Portaluppi e os zagueiros Kannemann e Geromel justificaram a fase da equipe e pediram a colaboração da torcida para a sequência da temporada. Já neste domingo (21), os gremistas enfrentam o Vitória às 11h, em Caxias do Sul, no estádio Centenário em um confronto direto para fugir da zona do rebaixamento e conta com o apoio da arquibancada para mudar a maré.

LEIA TAMBÉM: Grêmio faz promoção de ingressos para confronto contra Vitória



“A gente sabe que nossa situação não é boa no Campeonato Brasileiro. O motivo da coletiva é para mobilizar a nossa torcida. É importante o apoio, pois o clube vai sair dessa situação com a ajuda dos seus torcedores”, salientou Portaluppi. Até o momento, 7,2 mil ingressos foram vendidos para o próximo jogo. O clube anunciou que os entradas terão preços promocionais, com valores entre R$ 30,00 e R$ 50,00.



Com dez derrotas em 15 jogos e apenas 11 pontos conquistados, o Tricolor tem uma campanha pior do que em 2021, ano em que foi rebaixado para a Série B pela última vez. A péssima fase gera uma desconfiança na cabeça do torcedor sobre a sequência do trabalho. “A gente sabe que nossa situação não é boa no Campeonato Brasileiro. O motivo da coletiva é para mobilizar a nossa torcida. É importante o apoio, pois o clube vai sair dessa situação com a ajuda dos seus torcedores”, salientou Portaluppi. Até o momento,para o próximo jogo. O clube anunciou que os entradas terão preços promocionais, com valores entre R$ 30,00 e R$ 50,00.Com dez derrotas em 15 jogos e apenas 11 pontos conquistados, o Tricolor tem uma, ano em que foi rebaixado para a Série B pela última vez. A péssima fase gera uma desconfiança na cabeça do torcedor sobre a sequência do trabalho.

O comandante gremista afirmou que a maior dificuldade do momento é não ter a Arena à disposição. “Conversamos diariamente com o nosso presidente e com os dirigentes (sobre a volta da Arena), que estão fazendo tudo que pode, mas a Arena também tem que se mexer. O Grêmio é o único clube que não joga em sua casa. É como fazer um churrasco para a sua família com a churrasqueira do vizinho. Todo mundo sabe o que passamos nesses 40 dias”, ressaltou.