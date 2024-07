Grêmio faz promoção de ingressos para confronto contra Vitória

O Grêmio busca uma retomada no Campeonato Brasileiro e para isso conta com a força da torcida. Para o confronto contra o Vitória, no domingo (21), às 11h, em Caxias do Sul, no estádio Centenário, o clube confirmou que os ingressos estarão disponíveis com preços promocionais. Os valores variam entre 30 e 50 reais nas arquibancadas.

LEIA TAMBÉM: Grêmio enfrenta o Vitória em Caxias do Sul na briga para não repetir 2021



As entradas estão disponíveis no site gremio.eleventickets.com . Os torcedores precisam estar cadastrados no site antes de realizar a compra. Além do cadastro, é necessário baixar e instalar o Eleven Wallet para obter o Código do ingresso. Todos os acessos do estádio serão realizados com o QR Code gerado no aplicativo.



A primeira fase de vendas iniciou na quarta, às 14h, exclusiva para os associados do Grêmio. A partir da tarde desta quinta, a venda se tornou disponível para todos os públicos. Os ingressos serão vendidos nos canais digitais até domingo, às 11h, mediante disponibilidade. As bilheterias físicas do Centenário estarão abertas no sábado, das 10h às 18h e no dia da partida, das 9h às 11h30min. As entradas estão disponíveis. Os torcedores precisam estar cadastrados no site antes de realizar a compra. Além do cadastro, é necessário baixar e instalar o Eleven Wallet para obter o Código do ingresso. Todos os acessos do estádio serão realizados com o QR Code gerado no aplicativo.A primeira fase de vendas iniciou na quarta, às 14h, exclusiva para os associados do Grêmio. A partir da tarde desta quinta, a venda se tornou disponível para todos os públicos., às 11h, mediante disponibilidade. As bilheterias físicas do Centenário estarão abertas no sábado, das 10h às 18h e no dia da partida, das 9h às 11h30min.

LEIA TAMBÉM: Grêmio perde para o São Paulo por 1 a 0 e se complica no Brasileirão