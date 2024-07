Grêmio perde para o São Paulo por 1 a 0 e se complica no Brasileirão

Em uma atuação muito irregular, os gremistas saíram mais uma vez derrotados. Nesta quarta-feira (17), o Grêmio perdeu para o São Paulo pelo placar de 1 a 0, no estádio Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Lucas Moura, aos 9 minutos da primeira etapa. São quase 10 anos sem vitórias dos gaúchos na casa dos paulistas. O último triunfo como visitante aconteceu em setembro de 2013. De lá para cá, foram foram cinco derrotas e seis empates. O resultado dificulta na briga contra o rebaixamento, deixando o clube cada vez mais afundado no Z-4.



Nem mesmo Renato Portaluppi escapou da maré de azar e ficou de fora da casamata por conta de um quadro gripal. Alexandre Mendes foi o comandante da noite. O início da partida ditou o que seria a tônica de toda a primeira etapa: soberania são-paulina. Os mandantes tinham maior posse de bola e abriu o placar no primeiro chute a gol da partida.



Os paulistas trocavam passes por mais de um minuto, até que Alisson recuperou um rebote na frente da área e encontrou Lucas Moura livre. O camisa 7 não perdoou e aos 9 minutos finalizou cruzado, sem chances para Marchesín.



Com as duas equipes em rotações completamente diferentes, a superioridade do São Paulo era nítida. Os gremistas não tinham intensidade para competir, perdendo quase todas as divididas. Quando finalmente tinham a bola nos pés, não eram capazes de trocar três passes em sequência. A partida apática e sem personalidade do Grêmio resultou em um primeiro tempo de apenas uma finalização perigosa, em chute de Pavon aos 43 minutos, contra oito dos adversários.



A equipe do interino Alexandre Mendes voltou para o segundo tempo completamente diferente em campo, com oportunidades reais de empatar o jogo. Dodi e Carballo tiveram grandes chances, mas Soteldo perdeu de forma inacreditável o gol que mudaria o rumo da partida. O venezuelano recebeu na marca do pênalti, de frente para o gol e bateu para fora.



No melhor momento gremista na partida, os mandantes acordaram para a partida e Marchesín salvou o que seria o segundo gol, em chute de Luciano. Galoppo, que entrou no lugar do camisa 10, também levou perigo.



Amplamente superiores na segunda etapa, os gaúchos não encontravam uma solução para bater o arqueiro. Os paulistas especulavam nos contra ataques, mas a atuação sólida dos visitantes deu margem para emoção até o fim. Apesar da garra e da mudança de comportamento, o goleiro Rafael cresceu, segurou a forte pressão e garantiu a vitória são-paulina por 1 a 0.



O Grêmio volta a campo no domingo às 11h, estádio Centenário, em Caxias do Sul, contra o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial na briga contra o rebaixamento, já que os baianos são adversários diretos.



(0) Grêmio - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Natã Felipe (Ronald) e Reinaldo; Dodi (Gustavo Nunes), Villasanti, Pepê (Carballo); Soteldo, Pavon (Nathan Fernandes) e Galdino (Nathan). Técnico: Alexandre Mendes (interino).



(1) São Paulo - Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Bobadilla e Alisson (Wellington Rato); Lucas Moura (Nestor), Luciano (Galoppo) e Ferreira; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.



Arbitragem - Gustavo Bauermann (MG)