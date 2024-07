Grêmio enfrenta o Vitória em Caxias do Sul na briga para não repetir 2021

Com onze pontos conquistados em 45 disputados, o Grêmio amarga a pior arrancada do clube na história do Campeonato Brasileiro. A campanha ruim no torneio de pontos corridos supera até mesmo o ano de 2021, quando somou 13 pontos em 15 partidas e terminou rebaixado para a Série B.

Com esse histórico conturbado, a perspectiva para o restante da temporada não é positiva. Para não ter um desfecho semelhante de três anos atrás, a equipe de Renato Portaluppi precisa de uma virada de chave imediata. Neste domingo (21), o Grêmio enfrenta o Vitória, às 11h, em Caxias do Sul, no estádio Centenário, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Primeiro clube fora do Z-4, o Leão está com quatro pontos a mais que o Tricolor. Uma derrota pode dificultar a vida dos gaúchos na sequência da competição. Por outro lado, mesmo sabendo que não podem sair da zona do rebaixamento nesta rodada, o confronto é essencial para não perder os seus concorrentes de vista.



Convivendo com muitos problemas para formular a equipe, nem mesmo Portaluppi escapou de ser um desfalque. O técnico não esteve na casamata na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na última rodada, por conta de um forte quadro gripal. Para o domingo, o comandante estar de volta e conta com outros retornos para a montagem do time titular.



O ataque é o maior problema na montagem do esquadrão gremista. Os três centroavantes do elenco estão fora por lesão e Cristaldo também está entregue ao departamento médico. Galdino, que assumiu o comando de ataque nas últimas partidas, não teve bom desempenho. A resposta pode ser Edenilson, que está liberado para jogar após ser poupado por um desconforto muscular. Na defesa, Jemerson poderá estrear. O zagueiro estava cotado para jogar contra na última partida, mas foi preservado por conta da sua condição física.



O Grêmio deve ser escalado com: Marchesín; João Pedro, Jemerson (Rodrigo Ely) Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Pepê; Soteldo, Pavon e Edenilson (Galdino).