Inter terá novidades na equipe e CT Parque Gigante ganha data para retorno

De olho na partida contra o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (4), o Inter segue se preparando em busca da retomada das vitórias no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Após uma manifestação que acabou com conflito entre torcedores e a Brigada Militar, o Colorado procura tranquilidade para trabalhar e já tem boas novidades no elenco. O técnico Roger Machado conduziu uma atividade com foco na preparação física do elenco e contou com os retornos de Vitão, Wanderson, Lucca e Thiago Maia.

Os jogadores liberados pelo departamento médico podem dar uma nova cara ao time titular. A comissão técnica, que chegou recentemente, aproveita o primeiro período livre de treinamentos para ajustar a equipe e buscar a o melhor esquema para o time que vem de dez jogos sem vencer. Na atividade de terça, Rochet, Bustos e Mercado foram poupados, mas retornaram ao campo no dia seguinte e não preocupam para o jogo contra o alviverde paulista.



A equipe pode estar fazendo um dos últimos períodos de treino em Alvorada, já que o CT Parque Gigante pode ser liberado ainda no mês de agosto. Após conseguir recuperar o Beira-Rio depois das enchentes que atingiram o Estado em maio, a direção foca em retomar os trabalhos no centro de treinamentos a segunda quinzena do mês. Localizado na beira do Guaíba, o local foi totalmente invadido pelas águas.