Inter sai na frente, mas cede o empate para o Palmeiras e segue sem vencer

Neste domingo (4), o Inter apenas empatou com o Palmeiras, pelo placar de 1 a 1, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, aos 30 minutos do primeiro tempo e Rony, aos 43 da segunda etapa. O resultado aumenta a sequência negativa do Colorado, que agora amarga onze partidas sem vencer e se aproxima da zona do rebaixamento. O último triunfo colorado foi no dia 22 de junho, no Gre-Nal 442. Sob o comando de Roger Machado, são quatro jogos: com três empates e uma derrota.



Logo cedo, os visitantes quase esfriaram ainda mais o clima em uma Porto Alegre chuvosa. O alviverde chegou a abrir o marcador, mas o gol foi anulado. Na bola parada, Gustavo Gómez escorou de cabeça para Lázaro dentro da área, porém o zagueiro paraguaio estava em posição de impedimento na origem do lance.

O susto acordou o Colorado. Em jogada de Bernabei, Valencia infiltrou na área adversária e não conseguiu finalizar com perigo. Na sequência, Wesley arrastou a defesa palmeirense e também encontrou o camisa 13, que desperdiçou mais uma chance.



A pressão aumentou e se traduziu em um bombardeio alvirrubro, capitalizado por Bruno Henrique em um chute de raríssima felicidade, na marca de meia hora de jogo. O volante ganhou a dividida no início da jogada e no rebote o camisa 8 ficou livre e marcou um golaço, tirando o zero do placar.



O domínio era todo do Inter. Wesley teve três chances de ampliar o placar, uma delas obrigando Weverton a operar um milagre já nos acréscimos. Com a supremacia gaúcha, os visitantes mal conseguiram atravessar a linha de meio de campo trocando passes, terminando o primeiro tempo sem finalizar na meta defendida por Rochet.



Muito mais na força do que na técnica, os paulistas equilibram as ações na volta para o segundo tempo. Veiga quase marcou um gol inusitado, em uma dividida que quase encobriu Rochet, e Felipe Anderson melhorou a construção das jogadas.



Melhor em campo na segunda etapa, o Verdão chegou ao seu segundo gol invalidado na partida, também por impedimento. As peças que surgiram do banco melhoraram a equipe de Abel Ferreira, enquanto o Colorado pouco fazia em campo em comparação com o primeiro tempo.

Na reta final do duelo, o Palmeiras finalmente conseguiu quebrar o cadeado da defesa colorada. Velho carrasco do torcedor na Copa do Brasil de 2019, Rony mais uma vez calou o Beira-Rio, empatando o confronto e frustrando a reação dos gaúchos na temporada. O próximo compromisso do Inter é no domingo, contra o Athletico-PR, às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inter (1) - Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Wesley, Valencia e Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado.



Palmeiras (1) - Weverton; Gustavo Gómez, Murilo (Rony) e Vitor Reis; Giay (Marcos Rocha), Moreno (Gabriel Menino), Vanderlan e Maurício; Raphael Veiga (Zé Rafael), Lázaro e Dudu (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira.



Arbitragem - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)