Com uma reformulação em andamento, Inter pode perder Bustos nesta semana

Com mais uma semana livre para trabalhar, o Inter já começa a remanejar o seu elenco em busca de uma retomada na temporada. O ano que começou com altas expectativas não teve os resultados esperados e uma reformulação foi iniciada. O primeiro passo é a redução das dívidas, já que o último balanço apresentado ao Conselho Deliberativo em junho apontou um déficit de R$ 98 milhões apenas neste ano. Para mudar os nomes na equipe, o Colorado precisa aliviar a folha, mas ficará sem peças importantes. A bola da vez é Bustos, que tem tudo para ser reforço do River Plate-ARG. Com a saída do argentino, o plantel fica sem um lateral-direito de ofício.

Inter anuncia mudanças na direção para tentar se livrar da crise

Com menos de seis meses restantes no contrato, Bustos não aceitou estender o seu vínculo com o alvirrubro, demonstrando a sua vontade de deixar o clube. Apesar do desfalque, a direção conseguiu montar um bom negócio para a liberação do argentino. Desejo antigo de Marcelo Gallardo, anunciado como novo comandante do River Plate, o defensor de 28 anos virou alvo do clube de Buenos Aires,para contar com o seu talento já nesta janela de transferências.Com o valor embolsado, a diretoria colorada pretende buscar nomes para suprir as lacunas analisadas. Além da chegada do zagueiro Agustín Rogel, 26 anos, que estava atuando no futebol alemão, um lateral-direito, um volante, um meia e um atacante também são procurados no mercado. O setor defensivo é o mais preocupante. Com a saída de Bustos, que não deve ser relacionado para o próximo confronto, contra o Athletico-PR, no domingo, e de Hugo Mallo, que já voltou para a Espanha,. O zagueiro Igor Gomes é a única opção de momento.