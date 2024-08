Coletiva de Braithwaite e sonho com Michael movimentam o dia do Grêmio

Nesta sexta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, o Grêmio apresentou, através do vice-presidente de futebol Antônio Brum, o dinamarquês Martin Braithwaite, de 33 anos. O atacante, que vestirá a camisa 22, falou pela primeira vez com a imprensa como reforço gremista e destacou que jogar no País era um sonho de infância. Livre no mercado, o Tricolor assinou com o jogador por um ano e meio, com vínculo válido até 2026.

Em um espanhol fluente, Martin - como será chamado - expôs a sua felicidade em estar em Porto Alegre, agradeceu o carinho dos torcedores e destacou a sua ligação com o Brasil, que lhe acompanha desde a infância. “Muita gente não sabe, mas tenho um grande amor pelo Brasil desde pequeno. Meu pai dizia que eu sempre deveria observar o futebol daqui. Jogar no Brasil é um sonho. Estou aqui porque amo o futebol. Hoje é um dia muito especial pra mim”, afirmou.



O dinamarquês mostrou conhecimento sobre o contexto em que o Grêmio está inserido, principalmente após as enchentes do mês de maio. “Meu preparador físico é aqui de Porto Alegre, então eu sei tudo o que o Estado passou. Temos a obrigação de dar alegria às pessoas que estão sofrendo. Antes de vir, procurei entender os valores, não só do Clube como também da gente que vive aqui”.



Contratado para ser uma opção para o comando de ataque, o atacante fez questão de deixar claro que sua função é fazer gols: "Jogar no Grêmio não é apenas uma experiência, é muito mais do que isso. É um passo grande na minha carreira. Não estou aqui de férias. Sou atacante e me alimento de gols. E estou com fome". Na última temporada, foram 22 gols em 43 jogos pelo Espanyol, pela segunda divisão da Espanha.