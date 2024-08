Atacante dinamarquês Braithwaite é oficialmente anunciado pelo Grêmio

Em meio às disputas da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Grêmio também atua forte nos bastidores para resolver a sua vida dentro e fora dos gramados. Nesta quarta-feira (31), o Tricolor oficializou a contratação do dinamarquês Martin Braithwaite, de 33 anos. O atacante teve o seu passaporte publicado no Diário Oficial da União e assim ficou apto a atuar no Brasil. O último impeditivo para o seu anúncio era o visto de trabalho, trâmite que não foi solucionado a tempo de inscrever o jogador para as oitavas da Copa do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Em clima de rivalidade, Grêmio visita o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil



A assinatura de contrato ocorreu após a aprovação nos exames médicos, realizados no CT Luiz Carvalho e no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O atleta com passagem pelo Barcelona e com duas disputas de Copas do Mundo no currículo estava livre no mercado, mas atuou na temporada passada no Espanyol, da Catalunha, pela segunda divisão espanhola, onde marcou 22 gols em 45 jogos disputados, garantindo o acesso do clube catalão à divisão principal do país.



O Grêmio aguarda a regularização do jogador no Boletim Informativo Diário (BID), para definir a data da sua estreia. Esta é a quarta contratação do clube desde a abertura da janela de transferências, ao lado do chileno Alexander Aravena, do colombiano Miguel Monsalve e do uruguaio Matías Arezo. O contrato de Braithwaite é válido até 2026 e o atacante chega com um grande cartaz para disputar a titularidade com Diego Costa e Arezo, ou até mesmo para compor uma dupla de ofensiva com um dos dois companheiros. A assinatura de contrato ocorreu após a aprovação nos exames médicos, realizados no CT Luiz Carvalho e no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O atleta com passagem pelo Barcelona e com duas disputas de Copas do Mundo no currículo estava livre no mercado, mas, pela segunda divisão espanhola, onde marcou 22 gols em 45 jogos disputados, garantindo o acesso do clube catalão à divisão principal do país.O Grêmio aguarda a regularização do jogador no Boletim Informativo Diário (BID), para definir a data da sua estreia. Esta é a quarta contratação do clube desde a abertura da janela de transferências, ao lado do chileno Alexander Aravena, do colombiano Miguel Monsalve e do uruguaio Matías Arezo.e o atacante chega com um grande cartaz para disputar a titularidade com Diego Costa e Arezo, ou até mesmo para compor uma dupla de ofensiva com um dos dois companheiros.