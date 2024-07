Em clima de rivalidade, Grêmio visita o Corinthians pela Copa do Brasil

Polêmica com arbitragem, disputa nos bastidores e jogos brigados. O confronto entre Grêmio e Corinthians tem um histórico de grandes batalhas e muita discussão, dentro e fora das quatro linhas. Nesta quarta-feira (31), o Tricolor visita o Timão às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A reedição da final de 2001, que teve vitória dos gaúchos em plena capital paulista, promete ser quente.

Antes mesmo do apito inicial, as duas direções já entraram em um embate ferrenho sobre a arbitragem, que é pauta entre os clubes desde o ano passado. Prejudicado em Itaquera na partida do returno do Brasileirão de 2023, quando o juiz não assinalou um pênalti claro a favor dos gremistas, o Tricolorapós o último jogo pelo Brasileirão.A direção do clube gaúchoe pedido de providências junto à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) referente a um pênalti duvidoso marcado para o Timão, impactando no empate em 2 a 2. Em retaliação, os corintianos entraram com uma reclamação contra as atitudes do Grêmio, justificando que o pedido seria uma tentativa de desequilibrar o confronto. A CBF confirmou o nomeDentro de campo, o histórico na Copa do Brasil favorece o time de Porto Alegre. São 12 disputas no torneio entre os dois lados,, além dos seis empates. Nos números gerais, o retrospecto recente está do lado dos paulistas, que não perdem para o Imortal desde 2018.O técnico Renato Portaluppi faz mistério em relação à escalação. A tendência é de quepara a disputa em São Paulo. Rodrigo Ely, Jemerson, Geromel e Kannemann são os possíveis titulares. A dúvida maior é no setor ofensivo, se haverá a presença de um centroavante. A opção é Arezo, já que Braithwaite não conseguiu o visto de trabalho e não participa das oitavas. A alternativa mais provável é de manutenção de Cristaldo como falso nove.