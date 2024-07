Fora do Z-4, Grêmio respira aliviado e foca nas oitavas da Copa do Brasil

O fim de semana não poderia ter sido melhor para os gremistas. A vitória por 1 a 0 contra o Vasco no domingo (28) tirou o Grêmio da zona do rebaixamento e devolveu a confiança ao torcedor e ao elenco. Se tecnicamente a atuação, muito prejudicada pelas condições do gramado, não foi primorosa, o resultado final foi muito comemorado. Com o objetivo imediato de sair da parte de baixo da tabela cumprido, a equipe de Renato Portaluppi pode mirar com bons olhos o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que se inicia nesta quarta.

LEIA TAMBÉM: Em jogo disputado, Grêmio vence o Vasco por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão



Grandes notícias saíram da Arena Condá, principalmente na defesa. Rodrigo Ely vive sua melhor fase com a camisa tricolor. O gol contra o Corinthians e a excelente exibição contra o Vasco reforçam o ressurgimento de um jogador muito contestado desde o ano passado. O esquema com três zagueiros, a partir da entrada de Jemerson na equipe, parece ter se consolidado como uma opção viável para a disputa do mata-mata e para o restante da temporada.



Com a formação de cinco defensores, cai a chance da utilização de um centroavante na equipe titular. O uruguaio Arezo, contratado para a função pouco atuou e, segundo Portaluppi, ainda depende de uma melhor condição física. Os outros dois reforços contratados para o ataque nesta janela vivem situação semelhante, Miguel Monsalve e Alexander Aravena ainda não estrearam pelo clube e seguem sem previsão de ver o campo.



Aravena inclusive ainda nem foi relacionado e sua presença em São Paulo não é garantida. Por outro lado, Geromel e Gustavo Martins foram integrados ao elenco que chegou na capital paulista na madrugada de segunda-feira. O volante Carballo também é esperado na concentração gremista. A equipe já treinou na tarde desta segunda-feira, no CT do Palmeiras. Grandes notícias saíram da Arena Condá, principalmente na defesa.. O gol contra o Corinthians e a excelente exibição contra o Vasco reforçam o ressurgimento de um jogador muito contestado desde o ano passado. O esquema com três zagueiros, a partir da entrada de Jemerson na equipe, parece ter se consolidado como uma opção viável para a disputa do mata-mata e para o restante da temporada.Com a formação de cinco defensores,na equipe titular. O uruguaio Arezo, contratado para a função pouco atuou e, segundo Portaluppi, ainda depende de uma melhor condição física. Os outros dois reforços contratados para o ataque nesta janela vivem situação semelhante, Miguel Monsalve e Alexander Aravena ainda não estrearam pelo clube e seguem sem previsão de ver o campo.Aravena inclusive ainda nem foi relacionado e sua presença em São Paulo não é garantida. Por outro lado,que chegou na capital paulista na madrugada de segunda-feira. O volante Carballo também é esperado na concentração gremista. A equipe já treinou na tarde desta segunda-feira, no CT do Palmeiras.